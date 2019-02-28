Лидерами рейтинга стали трое новороссийских депутатов

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Стартовал новый проект «Голосуй за депутата». Он представляет рейтинг качества работы народного избранника местного самоуправления. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

Рейтинг вычисляется на основании коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Коэффициент народного доверия определяется путем голосования читателей на сайте «Nrnews.ru». Коэффициент народного доверия показывает, сколько активных сторонников имеет депутат и если рейтинг не повышается – это повод задуматься.

Второй показатель проекта - оценка экспертов. Первые баллы наши эксперты выставили на основе анализа цитируемости депутата в СМИ и интернет-пространстве.

Самыми узнаваемыми в медиа-пространстве оказались три депутата Новороссийска: Сергей Савотин, Дмитрий Головаха и Александр Шаталов.

Во второй группе - Светлана Ратенко, Владимир Мхитарян, Сергей Кондратьев, Виталий Бут и Сергей Канаев.

В третьей группе четверо депутатов - Владимир Шейко, Илья Канакиди, Илья Ташматов и Сергей Санников.

Четвертая группа самая большая. Здесь цитируемость одиннадцати депутатов оказалась примерно одинаковой.

В пятой группе находятся депутаты(6 человек), чьи имена очень редко упоминаются в тех СМИ, что включены в поисковую систему. Думается, что о работе депутата наши избиратели должны знать больше. И интернет-ресурсом надо учиться пользоваться.

Ниже представлена общая таблица с указанием кол-ва сообщений в поисковой системе.

1. Алейникова Галина Ивановна 13

2. Андриевский Юрий Анатольевич 16

3. Антонов Андрей Павлович 13

4. Балтина Наталья Михайловна 4

5. Боровская Наталья Егоровна 5

6. Бут Виталий Владимирович 43

7. Головаха Дмитрий Николаевич 339

8. Ерохин Михаил Викторович 7

9. Зеленова Татьяна Владимировна 1

10. Канаев Сергей Владимирович 55

11. Канакиди Илья Георгиевич 22

12. Козырев Виталий Александрович 7

13. Кондратьев Сергей Иванович 48

14. Кравченко Андрей Васильевич 2

15. Левкина Людмила Михайловна 1

16. Меркулов Павел Александрович 3

17. Молодцов Дмитрий Владимирович 1

18. Мхитарян Владимир Амаякович 66

19. Озёрин Виктор Потапович 7

20. Павлихин Константин Александрович 11

21. Панченко Сергей Васильевич 10

22. Плошник Александр Александрович 12

23. Ратенко Светлана Евгеньевна 56

24. Савотин Сергей Юрьевич 540

25. Санников Сергей Евгеньевич 24

26. Сафонов Олег Борисович 9

27. Ташматов Илья Сергеевич 22

28. Халилов Эдуард Алексеевич 14

29. Шаталов Александр Васильевич 259

30. Шейко Владимир Николаевич 31

Всего сообщений: 1641

Период анализа для первого рейтинга медиа-цитируемости не ограничивался конкретными датами, то есть все по 28 февраля. В следующий раз мы будем брать более небольшой временной отрезок.

В качестве поискового запроса использовались имя и фамилия депутата городской думы Новороссийска. Для достоверности информации в поиске использовались слова "Новороссийск", "Депутат" или профессиональная принадлежность. Анализ сделан на основе сервиса Яндекс.Новости.