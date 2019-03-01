Владимир Синяговский: Надо поддержать депутатов сельских поселений...

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Как стало известно “Ъ”, секретарь генсовета «Единой России» сенатор Андрей Турчак намерен в марте внести в Госдуму проект закона, резко уменьшающего количество документов для антикоррупционных деклараций сельских депутатов, работающих на непостоянной основе.

Такие отчеты ежегодно вынуждены предоставлять несколько сот тысяч человек. Думские единороссы уже обратились к руководству своей фракции с предложением изучить возможность отмены этих деклараций. Ранее все подобные инициативы депутаты клали под сукно или отклоняли как противоречащие правовой логике.

Депутат Госдумы России Владимир Синяговский прокомментировал данную инициативу: «Разговор о необходимости отмены обязанности подавать декларацию для людей, проживающих на селе и замещающих муниципальные должности на непостоянной основе, заходил уже не раз. Например, в ходе проведения встреч на территории Северского района ко мне неоднократно обращались депутаты поселений района по данному вопросу.

Депутат малого сельского поселения, такого как, например, Шабановское, не получает ни копейки бюджетных средств за свою депутатскую деятельность и при этом обязан предоставлять сведения о доходах и имуществе своих и членов своей семьи. При этом заполнение декларации составляет определенную сложность, особенно для тех, кто никогда этого не делал. Для того, чтобы правильно все оформить, депутат вынужден либо человека нанимать для ее заполнения, либо на свой страх и риск это делать самостоятельно, рискуя допустить ошибки и за это еще и быть привлеченным к ответственности и потерять свою должность депутата. Конечно, я горячо поддерживаю инициативу внести соответствующие поправки в действующий Закон».