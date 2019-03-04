Максим Осадник продолжит работу на посту главы краевого отделения ФСЖР

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В Москве в Олимпийском комитете России состоялась отчетно-выборная конференция Федерации спортивных журналистов России. Участие в ней в качестве единственного делегата от Краснодарского края принял главный редактор портала «Кубанский спорт.RU», член Международной ассоциации спортивной прессы Максим Осадник.

Он продолжит работу на посту председателя Краснодарского краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России. Максим Осадник возглавляет его с момента создания в 2015 году. Также по итогам конференции главный редактор «Кубанского спорта.RU» вошел в ревизионную комиссию ФСЖР.

Президентом ФСЖР единогласно переизбран заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, председатель российского комитета «Фэйр Плей» Николай Долгополов, который стоит у руля всероссийской федерации с 2002 года.

По инициативе и при поддержке Краснодарского краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России в крае отмечают Международный день спортивных журналистов, организуют Ежегодную премию «Спортсмен Кубани», а также семинары для молодых журналистов и благотворительные акции, проводят турниры среди СМИ по шахматам, плаванию, стрельбе, футболу. Спортивно-интеллектуальная акция «Читаем игру», организованная ККРО ФСЖР, стала победителем Национальной премии в области связей с общественностью «Серебряный лучник – Юг» в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности».

Максим Осадник: «Работа конференции прошла продуктивно. Был принят ряд новых решений, которые должны поспособствовать развитию Федерации спортивных журналистов России. Очевидно, что ключевым направлением должны стать, в том числе и регионы. От себя хочу выразить благодарность коллегам за доверие и поддержку, которую они оказывают. Только совместная работа приносит ощутимый результат».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России