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Депутаты запретили останавливаться на побывку в частных квартирах и любых местах, кроме гостиниц.

5 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях. Корреспондент «КП» проник в тайны этого бизнеса, но так и не понял, чем он помешал депутатам.

После чемпионата мира по футболу,например, сосед занялся посуточной арендой всерьез. Даже зарегистрировался в качестве самозанятого.

За свою однушку выручает раза в полтора больше, чем при традиционной сдаче. Но и крутиться приходится: реклама, уборка, стирка. Для командированного или туриста такие, как наш сосед, - благодетели. Потому что в гостинице номер обходится в 2-3 раза дороже при том, что квартиры оснащены получше, чем гостиничные номера.

Но не только в деньгах дело.

Аргентинец Хуан бороздит океаны на огромном туристическом лайнере. Зарплата — хорошо за полмиллиона, если на наши деньги. Уже два раза проводил отпуск в России, и в третий собирается — но не в отеле у Красной площади, хотя вполне бы мог себе позволить, а в старомодной квартирке, которую нашел на международном сайте посуточной аренды.

- Здесь уютнее, - говорит он мне. - Чувствую себя не иностранцем, а своим. Выхожу из подъезда — с бабушками вашими здороваюсь...

Хуан — настоящий представитель народной дипломатии. После его рассказов еще пяток членов экипажа повадились проводить отпуск в России — и тоже не в гостиницах, а в посуточных квартирах.

Однако над этим вполне красивым бизнесом нависла угроза. Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская еще в 2015 году начала продвигать законопроект о запрете в многоквартирных домах хостелов (дешевых мини-гостиниц) и посуточной аренды. Он прошел первое чтение, но потом увяз. Попытка реанимировать его перед Чемпионатом мира провалилась — явно не ко времени. И вот новая.

В прессе документ именуется как «закон против хостелов в многоквартирных домах». Но речь в нем идет и о квартирах, сдающихся в краткосрочную аренду.

- Квартиры в жилом фонде предназначены для проживания граждан, а не для ведения бизнеса, - объяснила КП свою позицию Галина Хованская. - Жилые помещения облагаются меньшими налогами, чем нежилые, там дешевле коммунальные услуги. Это социальная льгота от государства, и неправильно на ней зарабатывать. Если кто-то хочет организовать такой бизнес — пусть приобретает для этого помещения в нежилом фонде, например, апартаменты. Да и вопросы по безопасности есть: помните, в Магнитогорске был взрыв в квартире — там же приезжие посуточно арендовали.

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Источник: https://www.kuban.kp.ru/daily/26949/4001827/?utm_source=pushkp&utm_medium=referral&utm_campaign=push