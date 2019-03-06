Владимир Синяговский: Это архиважная тема для нашего региона, для наших виноградарей

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5 марта на площадке Федеральной службы по интеллектуальной собственности прошло совещание по вопросу подготовки законопроекта 509994-7 «О внесении изменений часть четвёртую Гражданского кодекса РФ (о географических указаниях).

Депутат Госдумы Владимир Синяговский поделился своими впечатлениями после окончания дискуссии:

Это архиважная тема для нашего региона, для наших виноградарей.

На мой взгляд, предлагаемые изменения в Гражданском кодексе РФ, прежде всего, убирают несоответствие, которое на сегодняшний день существует в нашем законодательстве, и дают возможность потребителю более широкого выбора качественной продукции, как отечественного, так и зарубежного производства.

В первую очередь это касается винодельческой продукции. Сегодня предлагается ввести в наше законодательство понятия продукции «с защищенным наименованием места происхождения» или «защищенным географическим указанием», как объект интеллектуальной собственности.

Что это даёт? В России соответствующий Закон был принят в 2014 году, в соответствии с ним все отечественные вина делятся на три категории. Вина с защищённым наименованием места происхождения, с защищённым географическим указанием и столовые, игристые, ликёрные вина и коньяки. Чем отличаются первые две категории? Они гарантируют, что вино произведено в определённой местности и из винограда, выращенного именно здесь, а не в соседней области, и не привезено из другой страны.

Нам предлагается внести понятие «географическое указание» в Гражданский кодекс и тем самым привести законодательную базу в соответствие с международными документами о защите интеллектуальной собственности, а также значительно упростит процедуру регистрации собственных аутентичных брендов винодельческой продукции.

Эксперты утверждают, что сегодня на российском рынке виноделия много подделок, а востребованы именно аутентичная продукция. Регистрация географических указаний поможет вывести на рынок новые бренды и поможет потребителю. Предлагаемые поправки, прежде всего поддержат малый бизнес, которому самостоятельно было трудно заниматься развитием и защитой бренда. Будет расти производство на местах, создаваться новые рабочие места, что обеспечит и пополнение бюджета. Кроме того, благодаря политике импортозамещения в России набирают популярность региональные продукты. Поэтому важно обезопасить местных производителей винодельческой продукции от имитации их товаров и присвоения брендов

Однако существует целый ряд вопросов, на которые предлагаемый нам законопроект пока не даёт точных ответов. Например, предусматривается выдача лицензий на производство винодельческой продукции «с защищенным географическим указанием» и «с защищенным наименованием места происхождения», то есть речь идёт о еще не существующих на рынке товарах. В то время как международные соглашения и законодательство РФ подразумевает, что эти обозначения могут быть присвоены только товарам уже находящимся, в гражданском обороте и имеющим известность среди потребителей.

Думаю, что в целом это нужный и полезный законопроект, но он требует более тщательного анализа и доработки с учётом мнения экспертов и всех заинтересованных лиц.