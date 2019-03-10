Что можно есть в Великий пост

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11 марта 2019 — начало Великого поста, который продлится до 27 апреля. Это время воздержания от веселья, обильной трапезы, время очищения и подготовки к Пасхе. Пост составляет 48 суток.

По уставу во время поста можно принимать пищу следующим образом:

От понедельника до пятницы — разрешён вечерний приём пищи в сухом виде (хлеб, овощи и фрукты).

В субботу и воскресенье два раза в сутки можно есть блюда, приправленные растительным маслом, и вино из винограда (исключение составляет суббота Страстной недели).

В Вербное воскресенье и на Благовещение разрешается рыба (в том случае, если Благовещение не совпадает со Страстной седмицей).

Самый строгий пост — в первую и последнюю недели.

В Великую пятницу есть не положено.

В Великую субботу едят сырую пищу вечером.

В Лазареву субботу рыбу не едят, но можно употреблять икру (не знаю почему, скорее всего, что икра недоступна и много не съешь. А может как символ жизни).

Особо строгий пост в первую неделю и последнюю страстную неделю поста, когда верующие ничего кроме хлеба и воды не употребляют.

Разрешены в течение всего поста зелень, овощи, фрукты, ягоды, соленья, квашенья, бобовые, крупы, орехи, грибы, сухари, хлеб, растительное масло.

Многие люди с трудом переносят воздержание и ограничения в еде, становятся раздражительными, злыми. Такой пост не приносит никакой пользы. Исключая скоромную пищу, не перекрывайте доступ к душе светлым и благостным помыслам. Наполняя себя светом любви к Богу.

Больным, ослабленным, беременным женщинам, детям следует быть осторожным во время поста. Главный принцип, которым должен руководствоваться человек — не «есть» окружающих (не злиться, не гневаться, не раздражаться).

Не стоит думать, что Великий пост — это только страдание и жертва при подготовке к светлому воскресению и Пасхе и человек всё время пребывает в скорби и печали. Это не так. Суббота и воскресенье остаются днями радости и ослабления покаянных молитв.

С миром и теплом в встречаем Великий пост.

Источник: https://ozagovorah.ru/put-k-sebe/velikij-post-sutj.html