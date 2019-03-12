Кубанский застройщик объявил голодовку

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Застройщик Виктор Белов возвел многоэтажку в Темрюке. Дом снесли, а самого строителя отправили за решетку. У него остался ребенок-инвалид. Свой арест и уничтожение своего труда он считает неоправданным и протестует.

Застройщик Виктор Белов, отбывающий больше года срок в СИЗО Новороссийска, заявил о том, что откажется от приема пищи на неопределенный срок. Об этом сообщил краснодарский адвокат Александр Валявский. Заключенный требует встречи со своим тяжелобольным ребенком и изменении меры пресечения.

Голодающий Виктор Белов отбывает наказание за строительство многоэтажки Темрюке. Дом находился в завершающей стадии строительства, но после ареста работы были приостановлены, а потом его снесли. По словам адвоката, многие пайщики не стали признавать себя потерпевшими, некторые потребовали освободить застройщика. Многоэтажку признали безопасной для жизни в ней, однако городская администрация Темрюка добилась сноса дома. Адвокат Александр Валявский предполагает, основываясь на мнении пайщиков, это могло быть заказным делом, целью могло стать изъятие земельного участка в интересах конкретного лица.

«Сколько застройщиков еще умрет в СИЗО?»,– спрашивает адвокат.

Сколько еще будет работать принцип - лучше пусть сидит, чем строит? - спрашивает редакция Ленты.

Источник: http://fedpress.ru/news/23/incidents/2202875