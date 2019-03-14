Следственный комитет: в России десятки тысяч обманутых дольщиков и 900 проблемных долгостроев

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Такая информация содержится в сообщении Следственного комитета России, опубликованном в среду.

«В России сохраняется около 900 проблемных объектов долевого строительства и десятки тысяч дольщиков, оставшихся в результате мошеннических действий и без денег, и без жилья» — говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

По данным СК его следователи расследуют сотни дел о мошенничестве в строительстве, ряд из которых уже завершился судами и приговорами.

По мнению Следственного комитета, одна из причин проблемы обманутых дольщиков — «излишняя доверчивость самих участников долевого строительства».

Поэтому «чтобы обезопасить себя, необходимо ответственно подходить к оценке возможных рисков», предупреждают в ведомстве.

«Так, прежде чем внести деньги и стать участником долевого строительства, необходимо обратить внимание на учредительные документы застройщика, требовать предъявления свидетельства о его государственной регистрации, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, технико-экономическое обоснование проекта», — подчеркивается в сообщении СК.

Напомним, что недавно вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что достройка домов для обманутых дольщиков может быть включена отдельной строкой в национальный проект «Жилье и городская среда».

По его словам, всего в стране, без учета домов Urban Group и СУ-155, насчитывается порядка 200 тыс. пострадавших семей

Как на днях сообщил портал ЕРЗ, Минстрой скорректировал критерии отнесения покупателей жилья к категории «обманутых дольщиков». Ведомством подготовлен проект соответствующего приказа, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 26 марта.

Фото: www.bankrotov.net

Ранее портал ЕРЗ также информировал об изменении на правительственном уровне порядка учета обманутых дольщиков. С конца февраля данный учет ведется не по количеству проблемных объектов (жилых комплексов), а по числу проблемных многоквартирных жилых домов. По мнению руководства Минстроя, это позволяет более тщательно выявлять долгострои и определять количество пострадавших граждан.

Источник: https://erzrf.ru/news/sledstvennyy-komitet-v-rossii-desyatki-tysyach-obmanutykh-dolshchikov-i-900-problemnykh-dolgostroyev?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=193814245