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Владимир Синяговский: Этим историческим моментом будут гордиться наши дети, внуки и правнуки...

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский по случаю пятилетия со дня воссоединения Крыма и России направил поздравления своим землякам.

"Дорогие крымчане! Дорогие россияне! От всей души поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Пять лет назад этот день стал поистине всенародным праздником, благодаря волеизъявлению крымчан на референдуме. Этим историческим моментом будут гордиться наши дети, внуки и правнуки. Примите теплые и сердечные поздравления со знаменательным днем!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа. Пусть трудности, встречающиеся на пути, будут всегда легко преодолимы. Мира и добра!

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."
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Категория: Новости / Тема дня

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