"Новороссийское Сколково" приглашает...

/Тема дня/

Стартовал новый проект - летний клуб молодых политиков 15+.

В программе тренинги, мастер-классы, "мозговые атаки", стажировка в органах власти, законотворчество, волонтерское движение, коллективные творческие дела и индивидуальные консультации.

Профессиональные тренеры, успешные и креативные специалисты различных областей жизнедеятельности.

Запись ведем смс-сообщением по телефону +7(938)524-40-00 или в официальной группе ВКонтакте.

В сообщении укажите свое имя, фамилию, дату рождения, электронную почту. Возраст 15+.

Стоимость участия во всех мероприятиях клуба 500 рублей в неделю. Индивидуальная программа закрепляется договором.

Для организации работы клуба проводим отбор волонтеров. Запись по телефону +7(938)52-44-000 смс-сообщением. Не забудьте указать слово "Волонтер".

Также южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:

- операции с недвижимостью

- строительство и капитальный ремонт ИЖС

- благоустройство и ландшафтный дизайн

- оформление земельных участков (все операции)

- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП

- советы домашнего адвоката

- советы семейного психолога

- услуги юриста в области семьи и детства

- информационное сопровождение бизнеса

- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)

Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14