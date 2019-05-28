"Новороссийское Сколково" приглашает...
Стартовал новый проект - летний клуб молодых политиков 15+.
В программе тренинги, мастер-классы, "мозговые атаки", стажировка в органах власти, законотворчество, волонтерское движение, коллективные творческие дела и индивидуальные консультации.
Профессиональные тренеры, успешные и креативные специалисты различных областей жизнедеятельности.
Запись ведем смс-сообщением по телефону +7(938)524-40-00 или в официальной группе ВКонтакте.
В сообщении укажите свое имя, фамилию, дату рождения, электронную почту. Возраст 15+.
Стоимость участия во всех мероприятиях клуба 500 рублей в неделю. Индивидуальная программа закрепляется договором.
Для организации работы клуба проводим отбор волонтеров. Запись по телефону +7(938)52-44-000 смс-сообщением. Не забудьте указать слово "Волонтер".
Также южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:
- операции с недвижимостью
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)
Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14