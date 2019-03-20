Прекращаются поставки в Россию трех жизненно важных лекарств

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Это антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и «Атенолол Никомед», который применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Их производит японская фармацевтическая компания Takeda. Свое решение японцы объяснили необходимостью переоснастить производство для выпуска других лекарств.

Как заверяет компания в письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2169064/?from=push