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Прекращаются поставки в Россию трех жизненно важных лекарств

Это антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед» и «Атенолол Никомед», который применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Их производит японская фармацевтическая компания Takeda. Свое решение японцы объяснили необходимостью переоснастить производство для выпуска других лекарств.

Как заверяет компания в письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2169064/?from=push

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Категория: Новости / Тема дня

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