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Тайна Бориса Годунова

Борис Феодорович Годунов (ок. 1551–13.4.1605) происходил от татарского мурзы Чета, в крещении Захарии, который выехал из Орды к Великому Князю Московскому Иоанну Даниловичу Калите и, обратившись в Православие, построил Ипатьевский монастырь в Костроме.

В 1560-х годах Борис начал службу при дворе Государя Ивана Грозного и стал активным деятелем опричнины. В 1571 г. упрочил свое положение при дворе женитьбой на дочери соратника Иоанна Грозного и главы опричников Малюты Скуратова-Бельского. На третьей свадьбе Царя был его дружкой. С 1578 г. – кравчий. Сестра Бориса Ирина стала женой царевича Феодора, будущего Царя, что еще больше возвысило Годунова при дворе. На седьмой свадьбе Царя – на Марии Нагой (1581) – дружка Царицы. В том же году получает чин боярина.

После смерти Иоанна Грозного в 1584 г. и восшествия на русский престол скромного и набожного Государя Феодора Иоанновича, боярин Годунов стал первым помощником Царя и фактически ведал всеми государственными делами. Деятельность Годунова при этом была нацелена на всестороннее укрепление государственности и находит положительную оценку у всех историков. По его настоянию в 1589 г. был избран на Руси первый русский Патриарх Иов как знак державной независимости. В области внешней политики Годунов продлил перемирие с Польшей и вступил в войну со Швецией (1590–1593) результате которой Россия вернула утерянные после проигранной Иваном Грозным Ливонской воины (1558–1583) города Ям, Орешек, Ивангород и др., расширила выход к Балтийскому морю. При Годунове была окончательно покорена Сибирь и начато ее энергичное освоение. На юге для обороны от набегов крымских татар были построены города Валуйки, Воронеж., Белгород и др., восстановлен Курск. В правление Годунова расширяются связи России с православной Грузией. Для обеспечения пути в эту страну была построена крепость в устье Терека, предприняты походы в Дагестан. Резко возросла внешняя торговля (через Архангельск и по Волге).

Обстоятельства его воцарения после смерти Царя Феодора были связаны с пресечением царствовавшей линии Рюриковичей и трактуются историками противоречиво. Прежде всего – так и остался невыясненным вопрос о причастности Годунова к смерти младшего царского брата – царевича Димитрия, найденного в 1591 г. зарезанным в Угличе. Потом прошел слух, что это Годунов подослал убийц, расчищая себе путь к Престолу. Но насколько этот слух соответствовал истине, не был ли он клеветой соперников?

Когда в девятый день после кончины Царя Феодора Иоанновича (умер 7 января 1598 г.) было объявлено, что вдова его Ирина отказывается от царства и удаляется в монастырь, Россия оказалась перед труднейшим выбором. «Сия весть, – пишет Карамзин, – поразила Москву: святители, дума, сановники, дворяне, граждане собором пали пред венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее материю и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но Царица, дотоле всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным».

Годунов тоже пребывал в монастыре с сестрою и молился с нею. Однако люди его развернули в пользу него усиленную агитацию, чтобы всенародно уговорить его как брата Царицы взять на себя бремя царствования. Несколько раз Борис отказывался от Престола, но просьбы народа и всего священства во главе с преданным Годунову Патриархом Иовом лишь усиливались. Годунов «клялся, что никогда, рожденный верным подданным, не мечтал о сане державном и никогда не дерзнет взять скипетра, освященного рукою усопшего царя-ангела, его отца и благотворителя; говорил, что в России много князей и бояр, коим он, уступая в знатности, уступает и в личных достоинствах; но из признательности к любви народной обещается вместе с ними радеть о государстве еще ревностнее прежнего. На сию речь, заблаговременно сочиненную, Патриарх ответствовал такою же, и весьма плодовитою, исполненною движений витийства и примеров исторических; обвинял Годунова в излишней скромности, даже в неповиновении воле Божией, которая столь явна в общенародной воле; доказывал, что Всевышний искони готовил ему и роду его на веки веков державу Владимiровапотомства, Федоровою смертию пресеченного, напоминал о Давиде, царе Иудейском, Феодосии Великом, Маркиане, Михаиле Косноязычном, Василии Македонском, Тиберии и других императорах византийских, неисповедимыми судьбами небесными возведенных на престол из ничтожества; сравнивал их добродетели с Борисовыми...» (митрополит Иоанн /Снычев/). Наконец, за это время патриаршими посланниками был созван Земский Собор, 17 февраля избравший Годунова на царство, настоятельное требование которого Борис «был вынужден уважить», тем более что Патриарх Иов пригрозил ему в противном случае отлучением от Церкви.

30 апреля Царь Борис Годунов переехал из Новодевичьего монастыря в Кремль и поселился с семьей в Царском Дворце. 1 сентября, в день новолетия – нового церковного года, Борис Годунов венчался на Царство Русское. Во время Таинства венчания Годунов обещал: «Отче, великий Патриарх, Иов! Бог свидетель сему, никтоже убо будет в моем Царствии нищ, или беден!» Тряся за ворот сорочки, Царь прибавил: «и сию последнюю разделю со всеми». Царское венчание, кроме пиров во дворце, угощений народа, пожалований в чины, сопровождалось необыкновенными милостями: служивым людям выдано было двойное годовое жалование, купцам было дано право беспошлинной торговли на два года; земледельцы освобождены на год от податей; вдовам и сиротам розданы деньги и съестные припасы; освобождены заключенные в темницах; инородцы были освобождены на год от податей. Весь народ, довольный таким началом, признал нового Царя.

Царствование Бориса начиналось успешно, ибо он был опытным государственным деятелем и во всем продолжал свою прежнюю разумную политику, начатую при Феодоре Иоанновиче. Современники благодарили Царя Бориса, говоря, что «он цел благолепием, видом и умом всех людей превзошел; муж чудный и сладкоречивый, много устроил он в Русском государстве достохвальных вещей, ненавидел мздоимство, старался искоренить разбои, воровство, кормчество, но не мог искоренить, был светлодушен и милостив и нищелюбив!» – правда, писали это официальные летописцы с определенной целью. Надо также заметить, что Царь Борис издавна хорошо владел искуством лести и подкупа в общении с влиятельными кругами. Подозрительный к боярству, он опирался на дворян и верхи посада, не жалея крестьян (именно при нем в 1597 г. были отменены переходы крестьян в Юрьев день и наступило полное крепостное право; кабальные люди лишались права выкупаться на свободу; одновременно в кабальных холопов была превращена целая категория свободных людей – "вольных холопов").

Однако вскоре разразились три неурожайных года и в стране начался голод. Стремясь помочь голодающим, Царь Борис не жалел средств, раздавал деньги (но цены на продовольствие выросли в десятки раз), приказал открыть для голодающих царские амбары. Однако даже их запасов не хватало, голодный народ массами стекался за царскими деньгами и хлебом в столицу и умирал на улицах и дорогах. К голоду добавилась холера. Появилось множество разбойничьих шаек из холопов, брошенных хозяевами без пропитания. Начались бунты. Самым крупным было восстание под предводительством атамана Хлопка в 1603 г. В народе поползли слухи, что все это кара Божья, что царствование Бориса не благословлено Богом.

В столь отчаянном положении Царя стали обвинять во всевозможных грехах, мнимых и действительных. Ему стали пенять на пристрастие к иностранцам, поскольку не было прежде на Руси Государя, который столь благоволил бы к ним (Годунов первым из московских Государей стал приглашать многих иноземцев на службу, освобождая их от налогов, посылал молодежь на учебу за границу, хотел выписать из Европы ученых, чтобы учредить в Москве высшую школу, но этому воспротивилась Церковь). Стали даже приписывать Борису убийство царевича Дмитрия. Годунов же с наступлением народных волнений, вспомнив свое опричное прошлое, стал прибегать к массовым казням бунтовавших крестьян, чем лишь усиливал народное недовольство. Это, как и ужесточение крепостного права Годуновым, сыграло немалую роль в расширении смуты.

Урожай 1604 г., казалось, должен был прекратить бедствие. Но народными волнениями воспользовались недруги Руси в Польше, сеявшие слухи, что настоящий царевич Дмитрий жив. Подготовили и самозванца – Григория Отрепьева. 16 октября 1604 г. Лжедмитрий с отрядом поляков и поверивших ему казаков двинулся на Москву. В январе 1605 г. правительственные войска разбили самозванца, который вынужден был уйти в Путивль. Но к Лжедмитрию стали стекаться недовольные новым Царем казаки и недовольные отменой Юрьева дня беглые крепостные из разных областей России.

В это время, 13 апреля 1605 г., Борис Годунов находился в Москве и был совершенно здоров. Однако после сытного обеда ему неожиданно стало плохо и быстро наступила смерть (вероятно, он был отравлен), вызвавшая ликование толпы, которую не остановили даже проклятия Патриарха Иова. И хотя по кончине Бориса москвичи присягнули его единственному сыну Царю Феодору II Борисовичу Годунову (1589-1605), вскоре люди, поддавшиеся на обман Лжедмитрия, заживо растерзали молодого Царя-наследника и убили его мать. Официально было объявлено, что они отравились. В живых осталась лишь дочь Бориса Годунова Ксения – ее ждала участь наложницы самозванца (позже она ушла в монастырь).

С этим нарушением народом клятвы законно избранному Земским Собором Царю Борису (как к нему ни относиться) и его наследнику Смутное время потеряло последние сдержки.

В числе его причин нужно отметить, что Годунов жил в постоянном опасении за свою власть и поощрял доносительство. Сыскной приказ постоянно расширял свою деятельность. Еще до вступления на Престол Годунов стремился устранять тех бояр, которые по своему более знатному происхождению также могли бы иметь некоторые притязания: князей Шуйских, Мстиславских, Бельских и особенно семью Романовых. Главным таким соперником был двоюродный брат покойного Царя Федор Никитич Романов, который был в 1601 г. насильно пострижен в монахи под именем Филарета и заточен в Сийский монастырь; жену его постригли под именем Марфы и сослали в Толвуйский Заонежский погост, а малолетнего сына их Михаила (будущего Царя) на Белоозеро. Братьев Александра, Василия, Ивана и Михаила Романовых разослали по отдаленным местам в тяжелое заключение. Затем сослали их свойственников и приятелей: Черкасского, Сицкого, Репниных, Карповых, Шестуновых, Пушкиных и других. В эти годы Борис неоднократно пытался через дочь-красавицу Ксению породниться с европейскими царствующими домами в видах возвышения собственного рода, но безуспешно. Во всяком случае, в глазах многих знатных боярских родов, и тем более униженных и сосланных, он вел себя как Царь ущербного происхождения с явным комплексом неполноценности. И именно Романовы, преследовавшиеся Годуновым, стали по воле Божией и призванию народных низов основателями новой династии, с чем прекратилось Смутное время.

Было ли все это цепью трагических случайностей или же некоей указующей духовной закономерностью, коренящейся в неизвестных нам, но известных Господу Богу, противоречиях между материальной успешностью и духовной порочностью правителя Бориса, унаследовавшего немало безнравственных черт предшествовавшей опричной эпохи, которая расшатала к концу XVI века общественный порядок и понятия справедливости, уничтожила немало достойных представителей аристократического слоя и тем способствовала смуте в умах? Как нам четыре столетия спустя, не имея возможности даже посмотреть в глаза Царю Борису, судить о нем на основании тогдашних "правительственных СМИ" или мемуаров пристрастных иностранных очевидцев?

И главное: кем был убит царевич Димитрий (причисленный Церковью к лику святых)? По свидетельствам современников, Царь Борис опасался за спасение своей души, а потому впадал в уныние, прибегал к гаданию, приглашал прорицателей – была ли у него нечиста совесть? Пушкин в своем "Борисе Годунове", конечно, не историк. А историки на сей счет имеют разные мнения. Для их сопоставления полезен, например, "Курс русской истории" Е.Ф. Шмурло, добросовестно приводящий их.

Прах Царя Бориса, удаленный при самозванце из усыпальницы Государей Российских в Архангельском соборе Московского Кремля, при Царе Михаиле Феодоровиче Романове (1596-1645) был помещен в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где покоится и поныне. Там же покоится и прах семьи Бориса Годунова: его детей Феодора, Ксении (умерла в 1622 г.) и супруги Марии.

Источник: https://rusidea.org/25042601

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