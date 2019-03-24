Русфонд: Наша помощь нужна маленькой девочке...

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Жительница города Тимашевск Аня Шпилова нуждается в нашей помощи и милосердии. Ей только 2 года. У нее серьезное заболевание - детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития. Срочно требуется лечение. Для этого нужно собрать 131 520 рублей.

"Дочь родилась здоровой, первое время нормально развивалась: в три месяца хорошо держала голову, начала переворачиваться на бок, была подвижной. А в пять месяцев Аня начала терять все навыки, сделалась беспокойной, у нее стали дрожать ножки. Мы поехали на обследование в Краснодар, там у дочки диагностировали ДЦП, назначили лечение. Аня прошла несколько курсов медикаментозной терапии, массажа, лечебной физкультуры, но улучшений не было. Тогда я повезла дочку в Москву, в Научный центр здоровья детей. Московские врачи подтвердили диагноз, после реабилитации в этом центре Аня стала активнее, подвижнее, начала лепетать. Мы продолжаем много заниматься реабилитацией дочки, возим ее в разные профильные центры. Хорошие результаты принесло лечение в «Центре здоровья» в Таганроге. Аня стала лучше удерживать игрушки, ложку и карандаш, она четче произносит звуки и слоги. Врачи отмечают положительную динамику и рекомендуют продолжить лечение. Но оплатить его нам с мужем не по силам, доходы у нас скромные. Прошу вас, помогите, пожалуйста!"

Наталья Шпилова, г. Тимашевск, Краснодарский край

Фото Елены Войцех

А вот мнение невролога «Центра здоровья» Людмилы Чёриковой (Таганрог): «Ане надо продолжить лечение, которое поможет укрепить мышцы спины, улучшить опору на ноги, и научить девочку самостоятельно ходить».

Как помочь Ане?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Аня Шпилова

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Ани Шпиловой

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ани Шпиловой. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Аня Шпилова").

Источник: Русфонд