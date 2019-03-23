Казаки и власть- едины

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На развитие и поддержку Новороссийского РКО в 2018 году власти города-героя выдели более 30 млн рублей.

На развитие и поддержку Новороссийского районного казачьего общества в 2018 году власти города-героя выдели более 30 млн рублей. Такие данные привел в своем отчете глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем ежегодном отчете об итогах социально-экономического развития муниципального образования в минувшем году на внеочередном открытом заседании городской Думы.

В Новороссийске прошло внеочередное открытое заседание городской Думы VI созыва, на котором депутаты дали оценку работе администрации города-героя за прошлый год. С отчетом «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск в 2018 году» выступил глава города Игорь Дяченко. Отдельно Игорь Алексеевич остановился на вопросе взаимодействия местных властей с Новороссийским районным казачьим обществом.

«За последние годы существенные изменения претерпела государственная политика в отношении российского казачества, идет процесс возрождения казачества и укрепления его роли как составной части гражданского общества, — подчеркнул глава Новороссийска. – Казаки активно содействуют в решении вопросов местного значения, исходя из интересов населения, учитывая исторические и местные традиции».

На начало нынешнего года в состав Новороссийского районного казачьего общества входило 11 казачьих обществ, в государственный реестр внесено 1272 казака.

Сегодня, как рассказал Игорь Дяченко, в муниципальном образовании образована казачья дружина численностью 170 казаков. В минувшем году казаки принимали участие в рейдовых мероприятиях и совместно с правоохранительными органами выявили более пяти тысяч правонарушителей. В рамках программы на 2019 год казаки продолжают повышать уровень безопасности населения, сохранения общественного порядка.

В школах Новороссийска создано 128 казачьих классов и 7 групп общей численностью 3800 детей. Общеобразовательный процесс проходит с использованием культурно-исторических традиций казачества. В казачьих классах проведены открытые уроки «Казачье мужество», «Казаки – живая изгородь России».

«Мы укрепляли материально-техническую базу в казачьем кадетском корпусе, казачьих школах, занимались оздоровлением детей и подростков из малообеспеченных семей, — отметил Игорь Алексеевич. – В этом году планируем подготовить проект детского сада и школы в казачьем поселении. По муниципальной программе «Развитие и поддержка Новороссийского районного казачьего общества в прошлом году освоено более 30 миллионов рублей».

На заседании выступил депутат городской Думы, атаман Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска Сергей Савотин.

«Сегодня мы видим в Новороссийске команду, видим лидера, — подчеркнул Сергей Юрьевич. – Приятно отметить, что Игорь Алексеевич Дяченко продолжил тот темп, который задал его предшественник Владимир Ильич Синяговский. Мне, как депутату и атаману Черноморского казачьего округа, приходится ежедневно общаться с Игорем Алексеевичем и решать с ним актуальные вопросы развития муниципалитета. От имени избирателей своего 15-го округа Южного внутригородского района города хочу выразить благодарность главе, который к моим депутатским средствам выделил из бюджета недостающую сумму на окончание благоустройства территории».

Также Сергей Савотин выступил с инициативой юнармейскому Посту №1 у Вечного огня на площади Героев Новороссийска присвоить имя недавно ушедшего на 102 году жизни Виталия Андреевича Лесика, возглавлявшего Пост с момента его основания. Сергей Юрьевич поддержал предложение председателя гордумы Александра Шаталова, а также принявших участие в форуме заместителя губернатора Краснодарского края Алексея Копайгородского и заместителя председателя Законодательного собрания края Сергея Алтухова – признать работу главы города-героя и администрации Новороссийска в 2018 году удовлетворительной.

Источник: http://www.kazaki-lefortovo.ru/news/2019-03-23/kazaki-i-vlast-ediny