ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НОВОРОССИЙСКЕ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

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Депутат Госдумы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский во втворник, 26 марта, в рамках региональной недели провел прием граждан в Новороссийске.

Спектр вопросов, с которыми жители пришли к парламентарию, касался практически всех сфер жизни. В ходе приема заявители не только просили депутата помочь в решении насущных проблем, но и интересовались работой Государственной Думы, вносили свои предложения по формированию современного курса на модернизацию общественно-политического и экономического развития страны.

«Для меня такая общественная активность - положительный показатель поддержки решений Президента, - сказал Синяговский. - Люди обеспокоены судьбой своего города, края, страны. И это не может не радовать».

В то же время депутат отметил, что у жителей есть много претензий к ситуации на местах. Так заявители рассказали о большом количестве проблем в сфере ЖКХ - это и проблемы с капитальным ремонтом, и изношенность инфраструктуры, и, что особенно злободневно для Новороссийска, состояние, так называемой «ливневки».

«Могу сказать, что схожие задачи приходится решать во многих областных центрах. Это - общероссийская проблема. Недаром модернизация ЖКХ выделена в отдельный нацпроект, и эта проблема решается на федеральном уровне», - сказал депутат.

Синяговский подчеркнул, что каждое обращение, поступившее в ходе приема депутата, будет проанализировано и по нему будет проведена соответствующая работа. «Ни одна проблема не остается без внимания, и, в конце концов, мы находим возможности ее решения, даже в самых непростых ситуациях», - резюмировал парламентарий.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-provel-priem-grazhdan-v-novorossiyske-v-ramkakh-regionalnoy-nedeli/