«Удар под дых»: в Турцию без загранпаспорта

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Россияне смогут приезжать в Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что обсудит возможность въезда без загранпаспорта с российским коллегой Сергеем Лавровым. Напомним, сейчас российские граждане могут посещать страну в безвизовом режиме в срок до 60 дней. В 2018 году Турцию посетило 5,9 млн. российских туристов.

Для России невыгодно все то, что содействует туризму в Турцию, но мы идем на уступки, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель сети компаний «МОСКВА-ТУР» Евгений Шведов.

«Политические отношения России с Турцией положительные, практически нет никаких противоречий. Поэтому Россия идет на всевозможные уступки. Поездки в Турцию без загранпаспорта – сильнейший удар по Сочи и по Крыму, это удар под дых со стороны Турции. Нам нужно загружать собственную отельную базу, развивать собственные курорты. Россия юридически, с точки зрения гражданских прав, не может запретить своим гражданам выезд по российским паспортам за границу, но для нее это крайне нежелательно. Путешествия по внутреннему паспорту – серьезное расширение клиентской базы для Турции», – сказал Евгений Шведов.

Отмена загранпаспортов делает Турцию не просто ближайшей заграницей, делает ее чуть ли не внутренним туризмом, считает эксперт.

«Это важный психологический фактор, у многих людей в России нет загранпаспортов. Это на 10-20% подстегнет туризм в Турцию. Но Турция перешла на евро, это сделает противоположное движение – стоимость туров увеличится в среднем на 10%. Эти два фактора уравновесят друг друга. Еще один момент, в прошлом году взрывной туризм в Турцию был вызван отложенным спросом. В этом году такого спроса может и не быть. В этих целях и делается такая рекламная акция. Это чисто экономически недружественный шаг со стороны Турции по отношению к России», – сказал Евгений Шведов.

Источник: https://ria.ru/radio/