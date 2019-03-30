Банк ДОМ.РФ предложил рынку реальную альтернативу «деревянной ипотеке»

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Дочернее кредитно-финансовое учреждение госкорпорации ДОМ.РФ запустило новый продукт - ипотеку на приобретение готового или строящегося дома с земельным участком.

Как сообщается на сайте Банка ДОМ.РФ, условия программы, которая называется «Приобретение жилого дома», таковы:

• ставка ИЖК — 12,5%—13,5% годовых;

• минимальный первоначальный взнос — 40%;

• сумма кредита — от 500 тыс. до 30 млн руб. (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская область) и до 10 млн руб. в других регионах;

• срок кредита — от 3 до 30 лет;

• в качестве обеспечения принимается приобретаемый дом с земельным участком или права требования на строящийся жилой дом;

• по одному кредиту заемщиками (созаемщиками) могут быть до четырех человек, включая супругов, гражданских супругов и близких родственников.

При оформлении кредита обязательно имущественное страхование рисков, связанных с утратой или повреждением приобретаемого дома.

Личное страхование заемщик оформляет по желанию. При отсутствии такового процентная ставка по ипотеке повышается на 0,7 п.п.

Страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость также оформляется по желанию, а его отсутствие не приводит к повышению процентной ставки.

Программа может быть оформлена совместно с дополнительными опциями:

• «Справка о доходах по форме кредитора»;

• «Легкая ипотека»;

• «Ставка ниже».

«Мы предоставляем семьям не только возможность покупать готовое жилье, но и строящийся жилой дом с земельным участком», — прокомментировал ввод нового ипотечного продукта заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

По его мнению, данное предложение будет в первую очередь интересно людям, рассматривающим вариант постоянного проживания в доме с развитой инфраструктурой.

Стоит заметить, что программа «Приобретение жилого дома» от Банка ДОМ.РФ в чем-то перекликается с госпрограммой, которую принято называть «деревянной ипотекой». Фактический провал этой программы не так давно проанализировал портал ЕРЗ.

С 1 апреля по 30 ноября 2018 года в рамках этой программы, предполагающей госсубсидирование ставки ИЖК на покупку домокомплектов из дерева для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), было выдано менее 100 займов вместо запланированных Правительством 2,5 тыс.

Главная причина столь низкого интереса к программе (которая, к слову, все еще продолжает действовать) со стороны населения — слишком короткий срок субсидирования Правительством РФ ставки ИЖК — всего полгода.

По окончании этого срока заемщику приходится тянуть лямку обычной ипотеки. К тому же под действие госпрограммы подпадают только объекты ИЖС, изготовленные из деревянных конструкций.

С учетом этих нюансов новый продукт от Банка ДОМ.РФ «Приобретение жилого дома» выглядит достаточно привлекательно.

Ставка ИЖК здесь соответствует среднерыночной для сектора ИЖС, да и все остальные условия кредитования, включая возможность приобретать дом из любого материала, весьма гибкие да и все остальные условия кредитования, включая возможность приобретать дом из любого материала, весьма гибкие.

Источник: https://erzrf.ru/news/bank-domrf-predlozhil-rynku-realnuyu-alternativu-derevyannoy-ipoteke?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=195690929