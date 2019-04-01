В Кремле прокомментировали выборы президента Украины

/Тема дня/

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят видеть у власти на Украине партию не войны, а мира.

«Конечно, нам хотелось бы всё-таки видеть не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договорённостей», — сообщил Песков.

Также он отметил, что Кремль не будет никого поздравлять с выходом во второй тур президентских выборов на Украине, так как кампания ещё не завершена.

«Выборы на Украине не закончились, предстоит второй тур. Пока давать какие-то заключения рано, надо подождать», — добавил Песков.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/617277-kreml-ukraina-vlast?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications