Управление ПФР в Новороссийске информирует...

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С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению увеличены на 2%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года увеличены на 2% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Повышение коснулось порядка 3,9 тысяч пенсионеров города Новороссийска, включая 3,5 тысяч получателей социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других.

Средний размер социальной пенсии после повышения составляет 8706 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составляет 12125 руб.

Ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05%, что выше показателя инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

С 1 февраля на 4,3% также проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до 1121,42 рубля в месяц.