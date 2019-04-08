Названы регионы — лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес

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Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости.

При этом меньше всего население занято в малом бизнесе на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

Потенциал не исчерпан

По оценкам экспертов, доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% ВВП, при этом они отмечают, что сектору еще есть куда расти — в развитых европейских странах доля малого бизнеса в ВВП превышает 50%.

Доля занятых в малом бизнесе в Европе составляет примерно 70% от общей численности рабочей силы, в России средний показатель — 15,5%. При этом между регионами эта цифра может отличаться. Так, доля работников малых и микропредприятий у лидера рейтинга — Калиниградской области — составляет 24,9%, когда в Ингушетии, которая заняла последнее место, данный показатель на уровне 1,6%.

Высокие показатели, разная экономика

Доля занятых в малом бизнесе превышает 20% в шести регионах. За Калининградской областью следуют Новосибирская область (24,1%), Санкт-Петербург (23,4%), Москва (23,1%), Хабаровский край (21,8%) и Нижегородская область (21,2%). Еще в 18 регионах доля занятых в малом бизнесе превышает среднероссийскую, например в Татарстане (18,2%), Рязанской области (17,4%) и Приморском крае (16%). В Смоленской и Кировской областях доля занятых в малом бизнесе на уровне среднероссийских показателей — 15,5%.

"В первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в регионах слабых в экономическом отношении малый бизнес — это способ существования значительной доли населения, которое не может найти достойную работу на крупных предприятиях", — говорится в исследовании.

Неформальный сектор

В нижней части рейтинга находятся преимущественно Северный Кавказ и Дальневосточный федеральный округ. Последнее место занимает Ингушетия (1,6%), Республика Тыва (3,2%) , Чечня (4%), Дагестан (4,1%), Кабардино-Балкария (4,5%) и Карачаево-Черкессия (4,7%). Еще в 11 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазоне от 5% до 10%, например в Калмыкии (6%), Северной Осетии (6,4%), Забайкалье (7,1%), Чукотке (7,6%) и Бурятии (7,7%).

"В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения", — говорится в исследовании.

По данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе экономики в регионах Северо-Кавказского федерального округа, которые превалируют в последней десятке, составляет около 45%, в отдельных регионах превышает 60%.

В исследовании отмечается, что в сырьевых областях доля вовлеченного в малый бизнес населения ниже среднероссийского значения — так, в Ханты-Мансийском автономном округе он на уровне 12,1% , в Ямало-Ненецком — 10,2%, в Ненецком — 10,3%, в Якутии — 9,8%.

"Это можно объяснить тем, что высокие зарплаты добывающего сектора в этих регионах повышают привлекательность крупного бизнеса", — отмечается в исследовании.

Положительная динамика

Согласно результатам рейтинга, численность занятых в малом бизнесе выросла в 31 регионе. В Дагестане за год количество работников малого бизнеса увеличилось за год на 17,9%, это лучший показатель среди регионов России. В первую десятку по темпам роста численности занятых в малых и микропредприятиях также вошли Чечня (+4,7%) и Тува (+4%).

Наиболее существенно численность занятых в малом бизнесе снизилась в Орловской области и Ставропольском крае: на 14,2% и 14,1% соответственно. Кроме них, еще в семи регионах численность работников малых и микропредприятий снизилась более чем на 10%, например в Новгородской области (12%), в Астраханской области (10,7%), в Пермском крае (13,2%).

Оборот малых и микропредприятий в 2018 году в целом по стране увеличился на 10%. Рост был зафиксирован в 76 регионах. Наиболее существенно оборот малых и микропредприятий увеличился в Дагестане (52.3%). В число лидеров по росту оборота также входят Ярославская область (41,2%), Подмосковье (36,5%), Крым (36%), Республика Алтай (35,9%) и Калмыкия (34,8%).

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»