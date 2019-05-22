Новую схему обмана в Facebook

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В Facebook появился новый вид мошенничества. Преступники угрожают жертвам преследованием со стороны властей за поддержку террористов и даже используют поддельные номера американских правительственных служб.

Новая схема выглядит так: мошенники имитируют романтический интерес к жертве, а потом просят им помочь деньгами. После перевода хоть минимальной суммы с пользователем Facebook связываются якобы правительственные службы и говорят, что деньги был переведены террористам. Жертвам дают контакт адвоката, который полагается ему для защиты. И тот выставляет счет за свои услуги. Обычно речь идет об одной тысячи долларов.

Как защититься от такого мошенничества, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

«Не нужно становиться параноиком. Нужно исходить из того, что мошенников не так много, но с новыми контактами общаться нужно, допуская возможность, что этот контакт не тот, за кого себя выдает. Если собеседник пытается давить на срочность, страх или подталкивать к принятию необдуманных решений – это повод остановиться и подумать. Это наиболее эффективное правило. Иногда паранойя может оказаться отменно работающей интуицией», – рассказал эксперт по информационной безопасности.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/