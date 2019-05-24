Внимание, новороссийцы!

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Жительница города-героя Новороссийск Настя Сумкина нуждается в поддержки и помощи. Ей 15 лет, у нее грудопоясничный S-образный сколиоз 3-й степени. Насте нужен корсет. Из-за стремительного роста, и,что так же возможно, психологической травмы, у Насти умер папа, сколиоз стал прогрессировать и появился межреберный горб. Ортопедический корсет стоит 76 720 рублей.

"Проблемы со здоровьем у дочки начались три года назад. Учитель физкультуры в начале учебного года заметил нарушение осанки. Мы обратились к ортопеду. Врач диагностировал сколиоз и объяснил, что проблемы с позвоночником могли возникнуть по двум причинам: из-за стремительного роста дочки – за летние каникулы она заметно выросла, а также в результате психологической травмы. В то лето у нас случилась беда: умер папа Насти. Чтобы остановить дальнейшее искривление позвоночника, доктор рекомендовал дочери носить ортопедический корсет Шено и заниматься лечебной физкультурой. Мы строго следовали назначениям, я купила Насте корсет, возила ее на реабилитацию в профильные центры и санатории. Однако за последнее время дочка опять сильно выросла, и прежний корсет ей больше не подходит. Нужен новый. Без корсета боли усиливаются, Насте тяжело двигаться, сидеть. Врач считает, что дочка и дальше должна носить корсет Шено. А купить его у меня больше нет возможности: воспитываю двух несовершеннолетних детей, живем на мою скромную зарплату и социальные пособия детям. Прошу вашей помощи!" - Ольга Сумкина, г. Новороссийск, Краснодарский край.





Ортопед ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск): «У Насти прогрессирующий сколиоз 3-й степени, девочке необходимо носить корригирующий корсет Шено. Это поможет уменьшить боли в позвоночнике, остановить развитие сколиоза, что в свою очередь позитивно скажется не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и сердца, органов дыхания».

Как помочь Насте?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/17855

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Настя Сумкина

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Сумкиной);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Сумкиной

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Настя Сумкина);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд