Рейтинги депутатов городской думы Новороссийска определили читатели и эксперты Ленты

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По итогам пяти месяцев 2019 года подводим итоги народного голосования за депутатов городской думы Новороссийска в проекте Новостной Ленты "Голосуй за депутата". В этом раз, кроме коэффициента народного доверия, мы учли оценки наших экспертов по мониторингу цитируемости народных избранников в СМИ по поисковой системе "Яндекс.Новости".

В пятерку лидеров рейтинга проекта стали депутаты: Виталий Бут - 33,42 балла, Илья Канакиди - 29,74 балла, Сергей Савотин - 24,95 балла, Александр Шаталов - 14,04 балла и Виталий Козырев - 10,52 балла.

В первую десятку также вошли Андрей Антонов, Галина Алейников, Владимир Мхитарян, Дмитрий Головаха и Татьяна Зеленова.

Замыкают список в рейтинге депутаты с показателем менее 0,5 балла - Михаил Ерохин, Павел Меркулов, Людмила Левкина, Олег Сафонов.

Почему-то их актив и сторонники ни как не проявят инициативу принять участия в проекте.

Напоминаем, что «Голосуй за депутата» представляет рейтинг качества работы народного избранника местного самоуправления. Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

Рейтинг вычисляется на основании коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Коэффициент народного доверия определяется путем голосования читателей на сайте «Nrnews.ru». Вы можете проголосовать за любое количество депутатов. Коэффициент народного доверия показывает, сколько активных сторонников имеет депутат и если рейтинг не повышается – это повод задуматься.

Оценка экспертов состоит из анализа цитируемости депутата в СМИ и интернет-пространстве, эффективности работы с избирателями и органами исполнительной власти. Чем активнее депутат исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Оценка проводится общественниками, педагогами, журналистами, активистами ТОС.

Рейтинг представляет сумму показателей коэффициента народного доверия и оценки экспертов.

Рейтинг поможет не только избирателям оценить своих избранников, но и самим депутатам скорректировать собственную работу.

Каждому муниципальному образованию – депутатов с высоким рейтингом!