Скандальную фотосессию на Малой земле (Новороссийск) проверит слественный комитет

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В ряде городских, краевых, а позже и федеральных СМИ прошла информация о фотосессии группы молодых людей, которая вызвала неоднозначную реакцию жителей Новороссийска. Среди реквизитов фотосессии оказался стилизированный под «окровавленный» роскошный атомобиль БМВ кабриолет с "красивым" номером, а девушки фотографировались в откровенных позах у мемориала, возведенного в память о героизме советских солдат, которые во время Великой Отечественной войны сражались за Новороссийск. Сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По всем озвученным в эфире фактам Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителям следственных управлений СК России по Краснодарскому и Приморскому краям организовать проведение доследственных проверок, в рамках которых следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить всех участников инцидентов и принять процессуальное решение. Сообщает официальный представитель СК России.