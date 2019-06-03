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5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога)

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с праздником и пригласил всех к совместной деятельности по сохранению нашей любимой планеты.

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году.

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Категория: Новости / Тема дня

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