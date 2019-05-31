"КЖС имеет достаточное количество компенсационных активов для любого заинтересованного соинвестора..."

Текст письма Главе МО г.Новороссийск от 27.05.2019:

"В настоящее время Администрацией г. Новороссийск предпринимается ряд шагов по ускорению завершения строительства объектов ООО «Кубаньжилстрой» под патронажем вновь созданного АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города Новороссийск».

Однако, оптимальная законная правовая схема взаимодействия до настоящего времени не представлена.

ООО «Кубаньжилстрой» в полном объеме осознает ответственность за важность скорейшего завершения строительства своих объектов.

Наша организация имеет достаточное количество компенсационных активов для любого заинтересованного соинвестора, готового реально взяться за эту работу, без привлечения дополнительных пожертвований и иных источников, включая бюджетные.

ООО «Кубаньжилстрой» готово предложить реальную законную схему взаимодействия в четком соответствии с 214ФЗ «О долевом участии в строительстве», а также Законом Краснодарского Края «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского Края» от 24 апреля 2018 года.

Наши предложения по организации работы могут существенно ускорить и упростить юридическое оформление отношений, снять неоднозначность сложившейся ситуации, вернув процесс в нормальное правовое поле при максимальной прозрачности отношений.

Кроме этого, после определения организации, которая будет выполнять функции технического заказчика, ООО «Кубаньжилстрой» готова будет предоставить необходимую для завершения строительства проектную документацию.

В связи с изложенным, предлагаем Вам, включить представителей нашей организации в текущую работу по данной теме, для конструктивного скорейшего ее завершения. ООО «Кубаньжилстрой» готовы к диалогу по данному значимому социальному вопросу.

Надеемся на понимание и сотрудничество.