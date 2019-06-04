Владимир Синяговский: Люди идут туда, где решаются их проблемы...

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К депутату Госдумы Владимиру Синяговскому приходят с различными наболевшими вопросами, а иногда и с последней надеждой найти решение.

В начале региональной июньской недели парламентарий встретился с Оксаной А. В 2014 году она со своей семьей вынуждена была оставить дом, любимую работу и покинуть территорию Украины.

Именно в этот период начались активные боевые действия в Станично–Луганском районе Луганской области. Несколько месяцев их семья была в лагере беженцев, а в августе этого же года переехали в Новороссийск, где и попросили статус временного убежища в РФ. Отойдя от пережитого ужаса, семья приняла решение остаться на территории России и начали процедуру оформления гражданства. Тут то и столкнулась Оксана А. с новой «бедой». Придя в УФМС Приморского района в городе Новороссийске, женщина получила отказ в приеме документов. Ей пояснили, что в паспорт гражданина Украины своевременно не вклеена новая фотография, в связи с чем он просрочен. И единственный выход – это выезжать на территорию Украины, вклеивать фотографию, а только после этого подавать документы на получение Российского гражданства.

Не желая возвращаться в тот ужас, который пережила ее семья, Оксана пыталась достучаться во все кабинеты. Но в ответ, от чиновников получала формальную отписку.

Владимир Синяговский и депутат ЗСК Сергей Алтухов внимательно выслушали женщину и выработали алгоритм дальнейших действий.

Изучили ситуацию в связи с выходом 24 апреля 2019 года нового Указа Президента России об упрощении получения гражданства РФ для граждан ДНР и ЛНР. В соответствии с ним лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Срок рассмотрения заявления – 3 месяца.

Разъяснения дал начальника миграционной службы по городу Новороссийску Кушнир Дмитрий Михайлович:

"Не вклеенная своевременно фотография по возрасту в украинский паспорт – ничего страшного. Можно подавать документы по упрошенной системе оформления гражданства. Их принимают в городе Краснодаре, ул. Коммунаров, 208, т. 8-861-250-78-68. Прием документов осуществляется по предварительной записи. А вот документы у пенсионеров – по возрасту и инвалидов принимаются на местах в муниципалитетах.

«Люди идут туда, где решаются их проблемы» - таков девиз единоросса Синяговского, таков и принцип работы с избирателями.