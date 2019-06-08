Главного тренера ФК "Черноморец" (Новороссийск) отстранили от футбола на год

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Разобрав скандал возникший после матча "Черноморец" Новороссийск-"Чайка", КДК РФС решил:

- В соответствии с частью 1 статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС за оказание воздействия на Официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча - запретить Генеральному директору ФК "Урожай" Градиленко Д.В. осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение 1 (одного) года.

- В соответствии с частью 1 статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС за оказание воздействия на игроков с целью влияния на результат матча - запретить главному тренеру ФК "Черноморец" Дышекову Х.Ж. осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение 1 (одного) года.

Источник: КДК РФС