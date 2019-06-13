На региональной неделе главное для депутата - общение с избирателями

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Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» в рамках региональной недели 11 июня провел прием граждан в Краснодаре.

Жители города Краснодара пришли на прием с самыми наболевшими проблемами. С каждым обратившимся Владимир Синяговский, член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, провел детальный разговор и выработал алгоритм дальнейших действий. Каждому была оказана правовая помощь, оказана подробная консультация.

Дина Сухинина пришла на прием по вопросу предоставления места в детском саду для ее ребенка. В 2014 году сразу после рождения сына супруги встали на очередь на выделение места в детском саду. В этом же году Степану ставят диагноз двусторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени и оформляют инвалидность. Сейчас мальчику 5,5 лет и врачи, под наблюдением которых находится Степан, разрешили посещать детский сад общего вида. Но сначала ребенку необходимо пройти медико-психологическую экспертизу, которая даст свое заключение и определит наиболее подходящую группу для Степана. Но дело в том, что эту комиссию назначили на будущую осень, и процесс оформления документов тоже займет определенное время. Поэтому в данном вопросе нельзя терять драгоценное время, которое ребенок может провести в детском коллективе. Владимир Синяговский при взаимодействии с коллегами из городской думы Краснодара решил вопрос положительно. И уже 9 июля Степан пройдет комиссию.

Среди вопросов, задаваемых депутату Владимиру Синяговскому были и вопросы транспортного сообщения в городе. Эту тему на приеме депутату озвучила Рженко Ольга. Город Краснодар некоторое время назад стал счастливым обладателем прекрасного стадиона и одноименного парка «Краснодар». Ежедневно в этом парке европейского уровня прогуливаются сотни краснодарских семей, а также гости города. Но сложность заключается в том, что попасть в парк и обратно на городском транспорте крайне проблематично. Так как на данный момент с центром города парк связывает один маршрут № 45. Данная тема требует проработки и привлечения профильных специалистов. Заявителю оказана консультация, вопрос находится на контроле общественной приемной Председателя партии "Единая Россия".

Также на приеме была поднята тема детского досуга и наличия детских развивающий спортивных площадок во дворах города Краснодара. Вот кстати, на одной из таковых сломанная детская горка служит опасным развлечением для детей. Родители не раз жаловались в местную администрацию и ТСЖ, просили демонтировать горку, но вопрос так и остается открытым. Проведена беседа с депутатом городской Думы по данному округу по возможному решению данной проблемы. Уверены, что людей теперь услышат.

"Вопросов на приеме было немало и каждый из них требует особого внимания и незамедлительной реакции. Такие приемы очень важны в деятельности депутата Государственной Думы. Ведь именно во время диалога с гражданами можно узнать все проблемные точки территорий Краснодарского края." - резюмировал Владимир Синяговский.