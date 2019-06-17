В Новороссийске открылся клуб молодых политиков

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Клуб молодых политиков 15+ провел свое первое заседание в Новороссийске.

Почетным гостем первого заседания клуба стал депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев. Куратор проекта Вадим Гриценко предложил участникам познакомится друг с другом в игровой форме.

А затем все погрузились в атмосферу кадрового агентства в рамках игры-тест "Возьмите его на работу".

В этот раз вместе собрались оба возрастных курса клуба. Но все были наравне открыты и позитивны.

- Клуб станет свободной площадкой общения для тех, кто ищет общение, пути личностного роста, формулу успеха, - поделился руководитель проекта Андрей Фонарев, автор известного проекта "Новороссийское Сколково".

Все участники поблагодарили за гостеприимство уютный торговый центр "Смена", который любезно предоставил комфортное помещение.

В планах клуба проведение мероприятий совместно с общественной организацией Краснодарского края "Мир без границ", работа над законопроектами, деловая игра и много разнообразных тренингов. Приглашаются все желающие. Запись смс-сообщением по телефону +7(938)524-40-00.