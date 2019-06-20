В Новороссийске для завершения строительства ЖК «Суворовский» определен со-инвестор.

/Тема дня/

Для ускорения завершения строительства по корпусу №4 по ул. Суворовская (ЖК «Суворовский-I») привлечен со-инвестор в лице ООО «Юг-Инжиниринг».

В качестве компенсации со-инвестор получил права на строительства корпуса №5, возведение которого, согласно утвержденного проекта планировки, планируется в микрорайоне в границах ул. Суворовская - ул. Куникова - пр-т Ленина - ул. Снайпера Рубахо.

В счет полученной от ООО «Кубаньжилстрой» компенсации, ООО «Юг-Инжиниринг» принял на себя обязательства по завершению строительства и вводу в эксплуатацию корпуса №4 в срок до 1 июля 2020 года с передачей квартир до 1 сентября 2020 года.

Вся проектная документация на строительство корпусов №4 и №5 в указанном микрорайоне ООО «Кубаньжилстрой» передал со-инвестору.