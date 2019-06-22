ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: ВЕЧНАЯ СЛАВА СОЛДАТАМ, ПОДАРИВШИМ НАМ МИР И СВОБОДУ

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Депутат Государственной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Синяговский почтил память погибших в Великой Отечественной Войне.

«Скорбная дата 22 июня 1941 года по-прежнему отзывается болью в наших сердцах. День, когда началась самая разрушительная и кровопролитная война в истории человечества, стал Днем памяти и скорби для нашего народа.

Наши отцы и деды не склонились перед сильным и коварным врагом, отстояли родную землю и освободили народы Европы от «коричневой чумы», - отметил парламентарий.

Синяговский напомнил, что в историю Великой Отечественной войны ярчайшей страницей вписана битва за Черноморское побережье, за Кубань, за Новороссийск. «Подвиг защитников плацдарма «Малая земля» стал легендой, примером беззаветной любви к своей родной земле, к великой советской Родине - 224 дня они защищали плацдарм, противостояли яростным атакам отборных подразделений гитлеровской армад, - подчеркнул он. - В час немыслимых испытаний жители Кубани проявили героизм, самоотверженность, силу духа. Они выстояли и победили».

«В этот день мы вспоминаем своих родных и близких, не вернувшихся с войны. Тех, кто встретил смерть на полях сражений, умер от ран в госпиталях, скончался от голода и пыток в фашистских концлагерях. Мы вспоминаем мирных людей, погибших от вражеских бомб, снарядов и пуль, зверски замученных оккупантами. Всех, кто не дожил до Великой Победы, но верил в нее. Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо! Желаю всем нашим гражданам великой России благополучия, мира и добра!», - сказал Синяговский.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-vechnaya-slava-soldatam-podarivshim-nam-mir-i-svobodu/