В Госдуме призвали разработать правила расстановки камер на дорогах

/Тема дня/

Необходимо разработать правила расстановки камер на дорогах, эти стандарты закрепить законодательно, а сами камеры сертифицировать, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский («Единая Россия»).

Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

«С этим положением дел необходимо разобраться. Контроль за использованием камер должен осуществляться органами власти. Несомненно, должны быть разработаны правила расстановки камер на дорогах, стандарты должны быть закреплены законодательно, а камеры должны проходить сертификацию. Частные структуры не должны иметь к ним отношения», — сказал Синяговский 365NEWS.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время многочисленные камеры видеослежения на дорогах расставлены бессистемно и лишь частично способствуют снижению аварийности и сохранению жизни людей.

«Совсем недавно разразился скандал, связанный с Крымским мостом, где неизвестные молодые люди устроили гонки. Там везде висят камеры, и что? Раньше с целью предотвращения нарушений правил дорожного движения на аварийно-опасных участках дороги стояли выездные полицейские наряды. Теперь вместо полицейских стоят камеры. Где-то их много, а где-то их совсем нет. К примеру, в Москве камеры видеослежения в некоторых местах расположены друг от друга на расстоянии 100 метров, в итоге, нарушитель получает не один штраф, а сразу несколько», — сказал парламентарий.

Источник: https://365news.biz/rossiya/128767-v-gosdume-prizvali-razrabotat-pravila-rasstanovki-kamer-na-dorogax.html