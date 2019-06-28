Открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом
Специалисты будут оперативно реагировать на все поступающие от граждан жалобы.
26 июня в Общественной палате РФ открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом.
«Лето — это время детских лагерей и турпоходов, дети и их родители могут столкнуться с разными ситуациями. Например, недавно был случай, когда родители купили путевки в детский лагерь “Горки”, привезли туда детей, а на месте оказалось, что он закрыт. Могут быть и разные нарушения — в том числе связанные с мерами безопасности», — рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
По телефону: +7 (800) 737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте граждане смогут сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха.
Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ