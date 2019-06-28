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Открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом

Специалисты будут оперативно реагировать на все поступающие от граждан жалобы.

26 июня в Общественной палате РФ открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом.

«Лето — это время детских лагерей и турпоходов, дети и их родители могут столкнуться с разными ситуациями. Например, недавно был случай, когда родители купили путевки в детский лагерь “Горки”, привезли туда детей, а на месте оказалось, что он закрыт. Могут быть и разные нарушения — в том числе связанные с мерами безопасности», — рассказала председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Чтобы отслеживать все негативные моменты, связанные с детским отдыхом, в ОП РФ открывается горячая линия для оперативного реагирования.
«В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости — с руководством регионов с тем, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы», — заверила Сутормина.
По словам общественницы, горячая линия также поможет в создании программы доступного и безопасного отдыха для детей.
«Мы будем анализировать работу лагерей, выявлять проблемные точки и обсуждать пути их решения — вместе с общественниками, экспертами и представителями органов власти», — добавила Елена Сутормина.

По телефону: +7 (800) 737-77-66, а также при помощи электронной формы на сайте граждане смогут сообщать о любых нарушениях в сфере обеспечения детского отдыха.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ

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Категория: Новости / Тема дня

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Открылась горячая линия по мониторингу ситуации с детским отдыхом

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