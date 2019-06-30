Русфонд обращается за помощью

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У Мирона врожденная косолапость левой ножки и сросшиеся пальчики на правой. Классическое лечение, которое до 6 месяцев предлагалось Мирону, не помогло.

Доктор Кузьмичев из Новороссийска, полностью доверяя Русфонду, уже начал лечение малыша, так как в сложившейся ситуации нельзя упускать время.

Мирон Копьев, 6 месяцев, врожденная левосторонняя косолапость 4-й степени, требуется лечение по методу Понсети. Нужно собрать 135 904 руб.

"Мирон родился с тяжелой патологией: левая стопа у него сильно подвернута вовнутрь, а на правой два пальчика срослись. Это стало для нас полной неожиданностью, поскольку во время беременности у жены врачи никаких отклонений не находили. В роддоме жене сказали, косолапость сейчас успешно лечится, главное – не упустить время, и посоветовали сразу после выписки показать ребенка ортопеду. В месяц мы начали лечение в местной больнице: гипсование, массаж, физиопроцедуры. Но улучшений не было, левая стопа все равно остается искривленной. Мироша не может на нее встать, хотя весьма уверенно опирается на правую, пытается ползать, отталкиваясь ручками. Мы узнали, что детей с подобными патологиями успешно лечат в Новороссийске, в ортопедическом центре «Орто-Н», и повезли сына на консультацию к доктору Кузьмичеву. Он готов помочь Мирону. Только лечение платное, а собрать нужную сумму я не могу – один содержу семью. Прошу вашей помощи!" - рассказал его отец Владимир Копьев, г. Геленджик, Краснодарский край.

Травматолог-ортопед ортопедической клиники (Новороссийск) Сергей Кузьмичев подтвердил: «Мирону сначала будет проведен курс этапных гипсований левой стопы. Затем – щадящая операция по рассечению ахиллова сухожилия. Активное лечение продлится полтора-два месяца. Далее мальчик должен будет носить специальную ортопедическую обувь. Это поможет полностью исправить косолапость».

Как помочь Мирону?

- отправить пожертвование с банковской карты. Пройдите по ссылке http://rusfond.ru/card и в открывшемся списке выберите Мирон Копьев

- отправить пожертвование от юридического лица. Пройдите на страницу с реквизитами фонда https://rusfond.ru/about/22 и в назначении платежа укажите: организация лечения Мирона Копьева

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мирона Копьева. НДС не облагается.

- отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

– воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите " Мирон Копьев").

Источник: Русфонд