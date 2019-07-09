Парламентарии обсудили проблемы законодательного обеспечения внедрения цифровых технологий

Со своим видением проблем и путей развития цифровых технологий перед депутатским корпусом выступили зампред правительства РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и министр экономического развития Максим Орешкин.

В ходе обсуждения спикер российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «тема неслучайно вынесена на площадку Государственной Думы. У нас в планах рассмотрение большого блока законов по развитию цифровой экономики, и на этом направлении не все идет гладко. Поэтому, крайне важно, сегодня выслушать позицию представителей правительства, профильных министерств и, конечно, об этом поговорить с теми, кто представляет IT-отрасль».

- Цифровые технологии уже стали реалиями нашей сегодняшней жизни, - считает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский. - Мы оформляем детей в школу и детский сад через порталы гос.услуг. Обращаемся с жалобами и предложениями к своему депутату или представителю администрацию на его странице в Интернете. Покупаем билеты на поезд или самолёт дистанционно. Записываемся на приём к врачу с помощью компьютера. Даже билеты в кино или театр приобретаем на соответствующем сайте. На парламентских слушаниях особо отмечалось, что Россия сегодня занимает седьмое место в мире по охвату граждан процессами цифровой экономики. По данным Росстата 86% россиян пользуются Интернетом ежедневно, и эта цифра имеет тенденцию к росту. Правительством РФ одобрен к внесению в ГД законопроект об электронных трудовых книжках россиян, готовится целый ряд решений об электронном кадровом документообороте.

Однако я полностью согласен с председателем нашего парламента – есть и оборотная сторона медали, о которой мы не в праве забывать. Это вопросы информационной безопасности, защиты персональных данных и в конечном итоге защиты прав российских граждан. Нам необходимо учитывать, что законодательство в сфере цифровых технологий разрабатывается практически с нуля, и мы просто обязаны тщательнейшим образом прорабатывать каждый вопрос – подчеркнул Владимир Синяговский.