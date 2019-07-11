Внимание, усиление ветра!

/Тема дня/

Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 12 июля 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, сильный ливень, град. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°, днем +23…+28°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, утром местами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°, днем +23…+28°.

По Краснодару: кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16°, днем +25…+27°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"