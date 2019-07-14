Владимир Синяговский: Главное, обеспечить безопасный проезд участников соревнований...

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В субботу 13 июля депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский проинспектировал ход реконструкции беговых дорожек на центральном стадионе города-героя Новороссийска.

О проблемах в организации работ рассказали руководитель спорткомитета Новороссийска Сергей Костенко и директор спортивной школы Александр Демченко.

К сожалению, реконструкцию по различным причинам не удалось завершить к очередному турниру по легкой атлетике, который традиционно привлекает спортсменов со всей России. В этом году планируется участие порядка 450 легкоатлетов.

Провели переговоры о проведении соревнований на стадионе в городе-курорте Геленджике.

"Главное, обеспечить безопасный проезд участников соревнований от места проживания до беговых дорожек", - уточнил депутат.

Оргкомитет предпримет все меры, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, заверили организаторы турнира.

"А реконструкцию беговых дорожек надо довести до конца августа, чтобы не сорвать проведение домашних матчей для футбольной команды "Черноморец", - дал поручения Владимир Синяговский.