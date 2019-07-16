Захарова оценила угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление экс-главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут украинской армией.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов KP.RU, Захарова обратила внимание на то, что подобные заявления украинских чиновников «нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина», а не с российской стороны.

«Нет таких ни конвенций, ни договоров, в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета Европы в рамках которых эти заявления казались бы нормальными», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник Турчинов заявил, что созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун» могут в течение нескольких минут уничтожить мост через Керченский пролив, передавал RT.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич после этих слов усомнился в психическом здоровье бывшего секретаря СНБО. По его мнению, надо быть совсем больным на голову человеком, чтобы заявить подобное».

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул, что Киеву лучше не пытать счастья в атаках на Крымский мост, поскольку ответ Москвы будет самым серьезным, передавала «Газета.ру».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне депутат Александр Шерин, комментируя заявление Турчинова в интервью Федеральному агентству новостей, отметил, что до, во время и после строительства Крымского моста Украина делала провокационные заявления. По его словам, «это все разговоры политиков, которым нечего противопоставить в каких-то конкретных действиях».

«Со стороны Украины мы видим только громкие заявления и провокационные выпады. Все, чем они могут себя потешить, это попытаться сделать заявления в отношении огромного соседа», — добавил депутат.

Источник: https://riafan.ru/1195800-zakharova-ocenila-ugrozy-turchinova-unichtozhit-krymskii-most?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main