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Путин потребовал от чиновников перестать хамить россиянам

Президент России Владимир Путин потребовал у представителей властей любого уровня не позволять себе хамского отношения в адрес простых граждан. Об этом информирует РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Путин отметил, что россияне нередко сталкиваются с подобным поведением чиновников.

В связи с этим президент России попросил представителей власти уважительного отношения к согражданам.

Ранее Президент России устроил разнос чиновникам за ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/07/19/n_13234309.shtml

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Категория: Новости / Тема дня

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