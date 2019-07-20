Субсидии на достройку проблемных объектов будут выделяться вне рамок 44-ФЗ

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В четверг Госдума приняла в третьем чтении закон, выводящий Фонд защиты дольщиков из-под норм законодательства о госзакупках при достройке им проблемных домов, оставшихся от девелоперов-банкротов.

Данный законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым и принят в первом чтении 1 июля, а во втором - 17 июля.

Напомним, что документ вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые позволят Фонду защиты дольщиков предоставить застройщику-банкроту финансирование для завершения его проблемных объектов, и таким образом обойтись без привлечения нового застройщика.

В отличие от нынешнего правового положения дел, данные деньги в виде субсидий в соответствии с новым законом смогут направляться девелоперам без соблюдения затратных по времени конкурсных процедур, определяемых 44-ФЗ.

Источник: https://erzrf.ru/news/subsidii-na-dostroyku-problemnykh-obyektov-budut-vydelyatsya-vne-ramok-44-fz?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=207136649