Что такое bleisure-путешествия, и кто платит за удовольствие?

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В России набирает популярность новый вид туризма – bleisure-путешествия. Это сочетания бизнес-поездок (business) и досуга (leisure).

При таком виде путешествий, человек отправляется в рабочую командировку, а потом продолжает поездку в качестве туриста.

Оплату таких поездок частично на себя берет работодатель, рассказал в эфире радио Sputnik директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Что касается расходных частей, здесь есть деление между работодателем и туристом. Если мы берем групповую командировку, то частично оплату берет на себя работодатель, поскольку он определяет программу. Если же такой тур несет в себе еще образовательные и познавательные моменты, то очень часто люди производят доплату. То есть, часть оплаты ложиться на плечи того, кто едет в подобную командировку-тур. Этот вид туризма - это то, к чему мы все стремимся. Тут мы совмещаем приятное с полезным», - рассказал эксперт.

В России главными направлениями bleisure-путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. В списке популярных зарубежных городов - Алма-Аты, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Рост интереса к такому виду туризма связан с выходом миллениалов (поколение, которое родилось с1980-2000 годы) на рынок труда и ростом их доходов. Эксперты считают, что у этого поколения размыты границы между работой и личной жизнью, что позволяет им воспринимать командировки, как обычные путешествия.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/