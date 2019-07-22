В Госдуме заверили, что при проведении КРТ земля у граждан изыматься не будет

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Законодательные изменения в Градостроительный кодекс, уточняющие процесс комплексной застройки территорий, не содержат в себе нормы, позволяющие изымать земли у населения, сообщил в понедельник председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Там самые простые поправки, которые позволяют ускорить скорость строительства жилых зданий уточнил депутат Евгений Москвичев, подчеркнув, что вопрос изъятия земельных участков у физлиц вообще не рассматривается.

Напомним, что речь идет о разработанном Минстроем законопроекте №503785-7, который был принят в первом чтении в ноябре прошлого года. Сроки принятия законопроекта во втором чтении пока не определены.

При этом в самом названии документа изъятие земли упоминается: «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)».

Документ вводит понятие комплексного развития территорий и предусматривает изъятие земельных участков и объектов недвижимости в случае принятия региональными или муниципальными властями решения о развитии уже застроенной территории в случае, например, ее неэффективного использования или аварийного состояния расположенного на ней жилого фонда.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие положения статьи ст. 46.10 ГрК «уже предусматривают возможность изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территорий по инициативе органов местного самоуправления».

Председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин направил в Госдуму от имени совета письмо с требованием не допустить изъятия жилья у граждан в рамках этого готовящегося к принятию закона.

А курирующий сферу жилищного строительства вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, пообещал в ближайшее время пригласить компетентных экспертов и депутатов для более тщательной оценки законопроекта с точки зрения возможной содержащейся в нем угрозы для имущественных интересов граждан.

Источник: https://erzrf.ru/news/v-gosdume-zaverili-chto-pri-provedenii-krt-zemlya-u-grazhdan-izymatsya-ne-budet