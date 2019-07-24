Грибник-«потеряшка»? Рассказываем, как выбраться из леса

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Почти 500 человек спасатели вывели из подмосковных лесов с начала года. Большинство из них – грибники, которые заблудились. Такие данные приводит «Мособлпожспас».

Как подготовить себя к походу в лес и что делать, если вы все-таки потерялись, рассказал заслуженный спасатель РФ, председатель Высшего совета «Российского союза спасателей» Сергей Щетинин.

«Важно предупредить своих родственников и близких. Сказать им, что вы идете собирать грибы и показать примерное направление. Скажите им, что если не вернетесь вечером, то надо поднимать тревогу и искать. Также не надо идти в те лесные массивы, которые вы не знаете. Кроме телефона с компасом, с собой надо взять и самый обычный механический компас тоже. Но надо знать место, откуда вы вышли, чтобы не просто смотреть на стрелочку в компасе», - рассказал спасатель.

Если вы все-таки потерялись, то не метаться в разные стороны. Гораздо безопаснее медленно двигаться в одну сторону. Параллельно с этим надо пытаться связаться со спасателями. Мобильный интернет и GPS-навигатор не везде принимают, но у обычного телефона прием значительно лучше и номер экстренных служб 112 работает круглосуточно. Сергей Щетинин рассказал, что именно нужно говорить спасателям, чтобы они оперативно вас нашли.

«Если вы уже потерялись, обозначить то место, где вы находитесь, довольно сложно. Спасателям надо говорить примерное время, сколько вы шли и с какой стороны светило солнце. Если вы слышите какие-то звуки, сообщите об этом. Это могут быть звуки автомобилей или поездов. Важно не паниковать, вы только больше заблудитесь», - объяснил спасатель.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/