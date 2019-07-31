Так почему утро вечера мудренее?

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Утро вечера мудренее — так поговаривали наши далёкие предки-славяне, не зная исследований психологов о тайне работе мозга и сознания. И жили с этой мудростью, стараясь так поступать всегда. В чём же мудрость и почему живуча это истина? В чём смысл пословицы «утро вечера мудренее»?

За день на человека и его слабую психику обрушивается масса информации, он подвергается стрессу, его опутывает соблазн и сомнения. С каждым из нас в течение дня случается масса впечатлений и к концу дня энергетика сводится к нулю. И физические силы покидают к вечеру любого из нас.

За время сна отдыхает не только тело, но мозг. И хотя мозг не дремлет, полностью не отключается, продолжая работать, но чуть по — другому. Случившееся с нами днём как бы очищается от эмоций и принимает более чёткую форму. То, что вечером казалось страшным, непоправимым, утром оказывается вполне решаемым. А то, что казалось нужным и важным вдруг осознаётся никчёмным и второстепенным.

Это касается и вещей, и чувств. Вечером мы более внушаемы и впечатлительны. А утром — более рациональны и проницательны. Вот почему не следует в спешке вечером принимать решений. И если кто-то вас торопит с ответом, не даёт времени на размышление — отвечайте отказом. Скорее всего если торопят, значит есть подвох. Утром предложение может утратить свою заманчивость, чего и боятся предлагающие. И фальшивая позолота проявит свою суть. Много чего утром можно ясно увидеть.

Вспомните пословицу о том, что утро вечера мудренее, не спишите с решением и ответом. А утром проснувшись раньше, вы увидите всё в ином цвете и решение будет принято обдуманным и правильным.

Утро для любого живого организма полно новых сил. Встраиваясь в единую систему со Вселенной, с восходящим Солнцем, человек получает от них дополнительные силы и энергию на совершение новых дел. Потому так важно ложится спать рано, чтобы высыпаться и просыпаться с рассветом.

Вечер лучше посвятить приятному общению с близкими, погулять, почитать любимы книги.

Завтра начинается с сегодняшнего вечера. И пусть всегда ваше утро и вечера будут наполнены великим смыслом!

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/pochemu-utro-vechera-mudrenee.html