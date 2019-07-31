/Тема дня/

Так почему утро вечера мудренее?

Утро вечера мудренее  — так поговаривали наши далёкие предки-славяне, не зная исследований психологов о тайне работе мозга и сознания. И жили с этой мудростью, стараясь так поступать всегда. В чём же мудрость и почему живуча это истина? В чём смысл пословицы «утро вечера мудренее»?

За день на человека и его слабую психику обрушивается масса информации, он подвергается стрессу, его опутывает соблазн и сомнения. С каждым из нас в течение дня случается масса впечатлений и к концу дня энергетика сводится к нулю. И физические силы покидают к вечеру любого из нас.

За время сна отдыхает не только тело, но мозг. И хотя мозг не дремлет, полностью не отключается, продолжая работать, но чуть по — другому. Случившееся с нами днём как бы очищается от эмоций и принимает более чёткую форму.  То, что вечером казалось страшным, непоправимым, утром оказывается вполне решаемым. А то, что казалось нужным и важным вдруг осознаётся никчёмным и второстепенным.

Это касается и вещей, и чувств. Вечером мы более внушаемы и впечатлительны. А утром — более рациональны и проницательны. Вот почему не следует в спешке вечером принимать решений. И если кто-то вас торопит с ответом, не даёт времени на размышление — отвечайте отказом. Скорее всего если торопят, значит есть подвох. Утром предложение может утратить свою заманчивость, чего и боятся предлагающие. И фальшивая позолота проявит свою суть.  Много чего утром можно ясно увидеть.

Вспомните пословицу о том, что утро вечера мудренее, не спишите с решением и ответом. А утром проснувшись раньше, вы  увидите всё в ином цвете и решение будет принято обдуманным и правильным.

Утро для любого живого организма полно новых сил. Встраиваясь в единую систему со Вселенной, с восходящим Солнцем,  человек получает от них дополнительные  силы и энергию на совершение новых дел. Потому так важно ложится спать рано, чтобы высыпаться и просыпаться с рассветом.

Вечер лучше посвятить приятному общению с близкими, погулять, почитать любимы книги.

Завтра начинается с сегодняшнего вечера. И пусть всегда ваше утро и вечера будут наполнены великим смыслом!

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/pochemu-utro-vechera-mudrenee.html

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Так почему утро вечера мудренее?

Минтруд разберется, кому целевое обучение нужнее.

Студент Краснодарского государственного института стал победителем международного кинофестиваля

Принят закон о социальном предпринимательстве

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!