Мысли вслух в субботу вечером...

/Тема дня/

Опять суббота. Опять тревога. Навеяна событиями в Москве. Более 600 задержанных. Много ли это или мало?.. Главное, тревожно...

Даже поход в кино на "Король лев" не отвлек. Красиво. Мило. Сказка для взрослых о власти, любви и философии жизни. Много было детей, но не для них этот мультик. Им сложно понять - почему брат убивает брата ради власти... Не каждый взрослый это понимает.

Сходите. Рекомендую. И именно на утренний сеанс, когда рядом много маленьких детей. Энергия. Наивность. Слезы. Смех. Чувств полный зал...

Опять суббота. Но все равно тревожно от событий в Москве. Хотя с другой стороны может есть и позитивная тенденция. Ведь власть много дней и сил приложили, чтобы напугать(предупредить) возможных участников... А не смогли донести до каждого, может тот животный страх, посеянный Сталиным, исчезает? Может быть... Тревожно что-то.

По "Культуре" Вульф о Раневской. С любовью и трепетом. "Серебряный шар"... Вот судьба. Вот мощь. Гениальная женщина, актриса, гражданин. Преклоняюсь!