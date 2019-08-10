На митинге в Москве

/Тема дня/

«Они мечтают загнать нас в рамки всю жизнь». Выступает жена Дмитрия Гудкова.

Выступает жена Дмитрия Гудкова: «Он был бы счастлив вас видеть, если бы мог. Арестовали его на 30 суток только за то, что у него есть совесть.

За то, чтобы каждый из нас знал, что каждый может стать депутатом, президентом, да кем угодно. Каждый из нас имеет право идти во власть, и они очень этого боятся, потому что у нас есть настоящая поддержка граждан. Наш сын встретил свои 6 лет без папы. Но мы знаем, что мы — правы. И вы — правы! Это чувство будет двигать нас дальше. Обращаюсь к людям в бронежилетах: мы вам не враги! когда вы избиваете мирных граждан дубинками, вы калечите жизнь не только наших детей, но и своих детей»

Парфенов прочитал рэп и выступил за свободу Жукова и назвал ОМОН «главным хипстером Собянина».

«ОМОН ходит, где хочет. Паркуется, где хочет. И еще и метелит, кого хочет. Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине».

Отмечает, что власть запрещала музыкантам выступать на сегодняшнем митинге. Еще не хватало, чтобы и здесь реперам запрещали выступать». Читает рэп от Face!

«Они мечтают загнать нас в рамки всю жизнь». Выступает жена Дмитрия Гудкова.

Выступает жена Дмитрия Гудкова: «Он был бы счастлив вас видеть, если бы мог. Арестовали его на 30 суток только за то, что у него есть совесть. За то, чтобы каждый из нас знал, что каждый может стать депутатом, президентом, да кем угодно. Каждый из нас имеет право идти во власть, и они очень этого боятся, потому что у нас есть настоящая поддержка граждан. Наш сын встретил свои 6 лет без папы. Но мы знаем, что мы — правы. И вы — правы! Это чувство будет двигать нас дальше. Обращаюсь к людям в бронежилетах: мы вам не враги! когда вы избиваете мирных граждан дубинками, вы калечите жизнь не только наших детей, но и своих детей».

Источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/08/10/81554-miting-na-saharova-10-avgusta-onlayn?utm_source=push