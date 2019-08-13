Шарлотка под угрозой: кислых яблок больше не будет?

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Яблоки становятся слишком сладкими из-за глобального потепления. Кроме того, урожайность может начать сокращаться на 2% в течение десяти лет. Об этом предупреждает польская Ассоциация «Фруктовый союз».

На российские яблоки глобальное потепление окажет положительное действие – расширится регион, где можно будет производить товарные яблоки. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал президент Национального плодоовощного союза России Анатолий Куценко.

«У нас северная страна, холоднее, чем в той же Польше. Получается, увеличится широта, которая позволит возделывать яблоки товарного качества, к которым потребители привыкли в магазинах. Традиционно считается, что Россия – регион потребления кисло-сладких сортов. Но все любят более сладкое, именно поэтому вырос спрос на импортные яблоки. Сладкие сорта есть только на юге России. Нашим производителям приходится перестраиваться, внедрять более современные технологии. Средств, которые выделяет государство на поддержку плодоводства, недостаточно, чтобы создать более серьезную конкуренцию импортным поставкам. Мы традиционно находились в селекционной зависимости: Мичуринск, Тамбов, Тамбовская область – генетический центр, где производят и создают новые сорта, Подмосковье, Москва. Это не регионы производства товарного яблока, к которым мы привыкли. Сейчас идет перестройка производителей и селекционеров, чтобы мы могли быть конкурировать с Китаем, Сербией, Аргентиной», – сказал Анатолий Куценко.

В этом году нет предпосылок для существенного снижения цен, считает президент Национального плодоовощного союза России. По его словам, на полках магазинов не будет яблок по цене ниже 60-70 рублей за килограмм.

«Оснований для дешевизны сезонных яблок нет. Летние сезонные сорта в этом году пострадали от ранних заморозков на юге, на них цена чуть выше средней. У осенних и зимних сезонных яблок мы оцениваем прибавку валового производства – 150-160 тонн дополнительно. Это Кабардино-Балкария, Краснодар – поставщики отечественного яблока, которые соответствуют стандартам потребителя. Закупочная цена у сельхозпроизводителей будет около 40 рублей. На полке цены меньше 60-70 рублей не будет», – подытожил Анатолий Куценко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/