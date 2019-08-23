Непрошеные гости. Сочи атакуют американские бабочки

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Гусеницы американской бабочки атаковали Сочи. Эти личинки способны уничтожить более 300 видов растений. От нашествия насекомых страдают не только садоводы, но и обычные городские жители.

Многие прячутся от гусениц под зонтами, открывают окна только, если есть москитная сетка. Машины буквально облеплены насекомыми. Городские власти обрабатывают улицы химикатами, но четверть личинок выживает.

В интервью радио Sputnik энтомолог, консультант по защите растений Ольга Теняева рассказала о причинах нашествия насекомых.

«Этот год вообще был аномальный, потому что бабочки крапивницы атаковали не только Краснодарский край. Ростовская, Волгоградская, Саратовская область были в крапивницах. Это бабочки, которые всегда у нас летали, красивые бабочки, их дети ловили, вреда никакого не принесли. Нынешнее нашествие просто показывает, что стало слишком тепло, слишком короткая весна, слишком рано приходит лето. Климатические изменения привели к тому, что виды, которые раньше были второстепенны, стали доминировать», - объяснил специалист.

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Источник: Дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня»