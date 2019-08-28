Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами под Анапой
Для отдыхающих лагерь "Уралочка" оказался настоящей колонией на курорте.
Отдых на черноморском побережье обернулся трудовым рабством сразу для нескольких детей. Казалось бы, обычный трудовой лагерь с безобидным названием "Уралочка", где можно не только провести лето на море, но и заработать, на деле оказался настоящей колонией на курорте. Так ее называют те, кто сбежал оттуда. Немыслимые перегрузки, бессонные ночи, психологическое давление и даже рукоприкладство — вот с чем пришлось столкнуться несовершеннолетним жертвам кабального труда.
А ведь это должна была быть работа мечты — месяц на берегу моря, плюс шанс подзаработать перед школой. Но сразу после приезда на базу "Уралочка" подростки поняли: все они попали в рабство.
"Фактически с них требовали отрабатывать по 18 часов в день. С 6 до 11", — говорит Екатерина Гонова, мать работника базы.
"Сын, отработав сутки, проработал еще одну ночь, лег отдыхать только после обеда. Он все это врем подметал территорию, которую у него не принимали. Причем он подметал ее дважды", — вторит ей мать другого посетителя лагеря.
Нагрузки запредельные даже для взрослых. Лев фактически работал на две ставки: ночью — охранник, утром — дворник. При этом директор базы сначала просто угрожала.
"Сказала, если я вовремя все не подмету до 8 утра, точнее до 7 утра, она будет этой метелкой бить меня по голове, пока она не сломается", — рассказывает Лев Фирер.
А ее муж от слов перешел к действию.
"Взял меня с коленки ударил в ногу", — говорит работник и поясняет, что возникло желание ответить. — "Хотелось, но не стал ничего ему говорить".
Зато рассказал родителям, но мама приехать быстро не смогла. От Анапы до Златоуста — две тысячи километров. Детей в "Уралочку" нанимали со всей страны, бежать им было просто некуда.
"Кто-то подслушал разговор моей дочери со мной по телефону, то, что она хочет уехать. Доложили Тамаре Николаевне, она сразу же вызвала Лизу к себе и сказала, чтобы в течение 2 минут она собрала вещи и уходила", — рассказывает Полина Партикевич.
Лиза не растерялась: стала снимать все на мобильный телефон. Эта съемка — доказательство: история не выдумана и не преувеличена, как это пытается подать руководство базы.
"Они создали группу и решили просто мстить. За что? Их не пускали вечером на дискотеку, не давали пить пиво", — говорят сотрудники "Уралочки".
Но дети уверяют: скорее уж, есть не давали, многие постоянно ходили голодными. Хотя работали на кухне. Накрывали и убирали на стол, резали салаты. И все это без медицинских книжек.
"Мы им покупали фрукты и мясо, прикармливали их, ибо жалко их. Они были очень подавлены, мы слышали необоснованную ругань, давили на них, что они должны и обязаны", — пояснила Джамиля Скороходова, отдыхающая.
Но доказать нарушения будет не так просто. На руках у родителей — лишь договоры подряда. Вполне возможно, что все несовершеннолетние работники по документам — просто мертвые души.
"То, что происходит на базе отдыха "Уралочка", никак не задокументировано в офисе компании. Поэтому они прекрасно проходят проверки, их проверки никто не регламентирует", — говорит мама Льва, работника базы.
Родители, которые смогли вырвать детей из трудового лагеря, теперь объединяются для коллективного заявления. Помочь им вызвалась и уполномоченный по правам ребенка.
"Мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло по имеющимся сведениям, — это недопустимая ситуация", — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Проверять теперь будут и зарплату подростков — за свой каторжный труд они получили копейки.
"Ему было озвучено, что смена — 500 рублей, то есть по факту ,отработав 21 смену, у него вышло 10 тысяч. На руки ему дали 3700, сказав, что удержали за билет", — рассказывает Екатерина Гонова, мать работника базы.
Деньги некоторым пришлось выбивать с помощью полиции. Руководство турбазы все-таки расплатилось, вот только с теми, кто сейчас уже дома. Остальным, по словам школьников, пообещали: заплатят, только если не сбегут.
"По поступившим заявлениям в ОМВД России по Темрюкскому району по факту незаконной эксплуатации несовершеннолетних, а также принятия к ним мер физического воздействия и угроз проведен ряд проверок в отношении руководителей одной из прибрежных баз отдыха. В результате проверочных мероприятий информация об умышленном причинении несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась.
Вместе с тем, в действиях руководства базы отдыха усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Для дальнейшего принятия решения материал проверки направлен в отдел надзора и контроля по охране труда в Темрюкском районе", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Источник: http://ren.tv/novosti/2019-08-27/koloniya-letnego-rezhima-deti-so-vsey-rossii-stali-rabami-v-anape