Колония летнего режима: дети со всей России стали рабами под Анапой

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Для отдыхающих лагерь "Уралочка" оказался настоящей колонией на курорте.

Отдых на черноморском побережье обернулся трудовым рабством сразу для нескольких детей. Казалось бы, обычный трудовой лагерь с безобидным названием "Уралочка", где можно не только провести лето на море, но и заработать, на деле оказался настоящей колонией на курорте. Так ее называют те, кто сбежал оттуда. Немыслимые перегрузки, бессонные ночи, психологическое давление и даже рукоприкладство — вот с чем пришлось столкнуться несовершеннолетним жертвам кабального труда.

А ведь это должна была быть работа мечты — месяц на берегу моря, плюс шанс подзаработать перед школой. Но сразу после приезда на базу "Уралочка" подростки поняли: все они попали в рабство.

"Фактически с них требовали отрабатывать по 18 часов в день. С 6 до 11", — говорит Екатерина Гонова, мать работника базы.

"Сын, отработав сутки, проработал еще одну ночь, лег отдыхать только после обеда. Он все это врем подметал территорию, которую у него не принимали. Причем он подметал ее дважды", — вторит ей мать другого посетителя лагеря.

Нагрузки запредельные даже для взрослых. Лев фактически работал на две ставки: ночью — охранник, утром — дворник. При этом директор базы сначала просто угрожала.

"Сказала, если я вовремя все не подмету до 8 утра, точнее до 7 утра, она будет этой метелкой бить меня по голове, пока она не сломается", — рассказывает Лев Фирер.

А ее муж от слов перешел к действию.

"Взял меня с коленки ударил в ногу", — говорит работник и поясняет, что возникло желание ответить. — "Хотелось, но не стал ничего ему говорить".

Зато рассказал родителям, но мама приехать быстро не смогла. От Анапы до Златоуста — две тысячи километров. Детей в "Уралочку" нанимали со всей страны, бежать им было просто некуда.

"Кто-то подслушал разговор моей дочери со мной по телефону, то, что она хочет уехать. Доложили Тамаре Николаевне, она сразу же вызвала Лизу к себе и сказала, чтобы в течение 2 минут она собрала вещи и уходила", — рассказывает Полина Партикевич.

Лиза не растерялась: стала снимать все на мобильный телефон. Эта съемка — доказательство: история не выдумана и не преувеличена, как это пытается подать руководство базы.

"Они создали группу и решили просто мстить. За что? Их не пускали вечером на дискотеку, не давали пить пиво", — говорят сотрудники "Уралочки".

Но дети уверяют: скорее уж, есть не давали, многие постоянно ходили голодными. Хотя работали на кухне. Накрывали и убирали на стол, резали салаты. И все это без медицинских книжек.

"Мы им покупали фрукты и мясо, прикармливали их, ибо жалко их. Они были очень подавлены, мы слышали необоснованную ругань, давили на них, что они должны и обязаны", — пояснила Джамиля Скороходова, отдыхающая.

Но доказать нарушения будет не так просто. На руках у родителей — лишь договоры подряда. Вполне возможно, что все несовершеннолетние работники по документам — просто мертвые души.

"То, что происходит на базе отдыха "Уралочка", никак не задокументировано в офисе компании. Поэтому они прекрасно проходят проверки, их проверки никто не регламентирует", — говорит мама Льва, работника базы.

Родители, которые смогли вырвать детей из трудового лагеря, теперь объединяются для коллективного заявления. Помочь им вызвалась и уполномоченный по правам ребенка.

"Мы обратились в прокуратуру, мы обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло по имеющимся сведениям, — это недопустимая ситуация", — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Проверять теперь будут и зарплату подростков — за свой каторжный труд они получили копейки.

"Ему было озвучено, что смена — 500 рублей, то есть по факту ,отработав 21 смену, у него вышло 10 тысяч. На руки ему дали 3700, сказав, что удержали за билет", — рассказывает Екатерина Гонова, мать работника базы.

Деньги некоторым пришлось выбивать с помощью полиции. Руководство турбазы все-таки расплатилось, вот только с теми, кто сейчас уже дома. Остальным, по словам школьников, пообещали: заплатят, только если не сбегут.

"По поступившим заявлениям в ОМВД России по Темрюкскому району по факту незаконной эксплуатации несовершеннолетних, а также принятия к ним мер физического воздействия и угроз проведен ряд проверок в отношении руководителей одной из прибрежных баз отдыха. В результате проверочных мероприятий информация об умышленном причинении несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась.

Вместе с тем, в действиях руководства базы отдыха усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Для дальнейшего принятия решения материал проверки направлен в отдел надзора и контроля по охране труда в Темрюкском районе", - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: http://ren.tv/novosti/2019-08-27/koloniya-letnego-rezhima-deti-so-vsey-rossii-stali-rabami-v-anape